Хлорный коллапс: "Днепразот" Коломойского оштрафовали более чем на 80 миллионов

Антимонопольный комитет завершил рассмотрение дела по остановке производства жидкого хлора на "Днепразот". В результате предприятие с орбиты олигарха Игоря Коломойского оштрафовали более чем на 80 миллионов гривен.

В течение 2017 – 2019 годов "Днепразот" был единственным предприятием, которое производило жидкий хлор в Украине. Зато доля импортеров составила всего 1% рынка.

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Остановка производства

С июня по июль 2018 года "Днепроазот" полностью прекратил производство жидкого хлора.

Водоканалам даже не сообщили ориентировочную дату возобновления производства. Поскольку максимальные запасы жидкого хлора у водоканалов не могли превышать 15 – 30% суточной потребности, они оказались в кризисной ситуации. Усложнило все то, что производство остановили летом, а это пик спроса.

Технологический процесс очистки питьевой воды непрерывный, поэтому задержка с поставкой реагента могла обернуться эпидемиологической катастрофой национального масштаба,

– отметили в АМКУ.

Более того, водоканалы не имели альтернативных источников получения хлора, потому что не могли быстро изменить поставщика, а импортеры не поставляли жидкий хлор в нужных количествах.

Что такое жидкий хлор?

Это вещество, которое используется для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод в Украине. Его используют водоканалы для обеспечения людей централизованным водоснабжением и водоотводом.

Как это объясняли в "Днепроазоте"

Предприятие объясняло, что остановило производство из-за значительного роста цены на природный газ и отсутствия денег в обращении.

Однако комитет АМКУ не нашел существенных изменений в средневзвешенных ценах. Кроме того, выяснили, что "Днепроазот" все же имел оборотные и кредитные деньги.

Связь с "Укрнефтью"

Ранее для производства жидкого хлора общество использовало жидкий технический аммиак и газообразный диоксид углерода, которые покупались у "Укрнафты". Последняя для производства этих веществ принимала газ собственной добычи. Он стоил значительно дешевле, чем у других поставщиков "Днепроазота".

Добавили, что в начале 2018 года правоотношения "Днепроазота" и "Укрнафты" прекратили. Одним из мотивов приостановки производства жидкого хлора может быть само восстановление этих отношений.

Другим мотивом, по мнению Комитета, может быть намерение предприятия повысить цены на жидкий хлор.

"Днепразот" оштрафовали

Констатировали, что "Днепроазот" в 2107-2019 годах занимал монопольное положение на рынке по реализации жидкого хлора жидкого в Украине. Поэтому остановку производства было признано злоупотреблением этим положением.

За это Комитет оштрафовал АО "Днепроазот" на 80 111 480 гривен.