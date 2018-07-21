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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Хлорный коллапс: "ДнепрАзот" планирует поднять цены в пять раз

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“Днепразот” выдвинуло предложение поставлять жидкий хлор сразу предприятиям, водоканалам
“Днепразот” выдвинуло предложение поставлять жидкий хлор сразу предприятиям, водоканалам / narodna-pravda.ua

“ДнепрАзот” выдвинуло предложение поставлять жидкий хлор сразу предприятиям, водоканалам по цене, которая в пять раз превышает цены прошлого года.

Об этом написал директор КП Днепропетровского областного совета Виктор Страшко на своей странице в Facebook.

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По его словам, такое существенное увеличение цены на хлор повлияет на рост тарифов на воду, что приведет к еще большему социальному обострению.

Очень уместное предложение, учитывая тот факт, что остатков жидкого хлора на водоканалах почти нет. Но стоимость хлора выросла до 47208 гривен за 1 тонну с НДС, на условиях полной (стопроцентной) оплаты. Это почти в пять раз дороже, чем в прошлом году,
– написал Виктор Страшко.

Водоканалы не имеют источников финансирования расходов на закупку жидкого хлора по завышенным ценам, это не предусмотрено действующим тарифом, утвержденным постановлением НКРЕКУ.

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой воды. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "ДнепроАзот".

13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

Теги: Новости Украины Новости Днепра коммунальные услуги хлорный коллапс
Источник: 24 канал
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