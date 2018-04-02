H&M представили линию одежды для свадьбы

Шведский бренд одежды H&M представил своим поклонникам свадебную линию, куда вошли изысканные и стильные платья, которые понравятся тем, кто не любит корсеты.

Стоит отметить, что это прекрасная альтернатива традиционным корсетными платьям, которые не всегда подходят под выбранную тематику праздника. В коллекцию вошли платья различной длины, комбинезоны и аксессуары.

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Еще одним плюсом стало то, что цены на вещи из новой коллекции варьируются от 20 до 249 долларов, поэтому, если церемония разбита на несколько блоков, невеста может выбрать две или даже три платья. Большинство моделей из предложенного ассортимента можно носить также в повседневной жизни. Например, брать их с собой на фестиваль.

Напомним, этой весной компания H&M планирует выйти на украинский рынок. В Украине должны появиться 2-3 фирменных магазина бренда. Наиболее привлекательными для сети магазинов есть большие торговые центры в Киеве ТРЦ Sky Mall, Lavina Mall и Ocean Plaza.