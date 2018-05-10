H&M создали коллекцию вечерних платьев, вдохновленные Met Gala
Шведский масс-маркет-бренд H&M так увлекся недавним Балом Института костюма моды "Met Gala", что решил создать специальную коллекцию, посвященную модной вечеринке.
Креативный консультант H&M Анн-Софи Йоханссон отметил, что покупателей марки очень вдохновляет ее связь с миром высокой моды. Поэтому компания решила выпустить специальную коллекцию, посвященную Met Gala, куда вошли стильные вечерние платья, обувь и украшения, созданные по мотивам звездных образов ежегодной вечеринки.
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Роскошную коллекцию Gala Collection можно будет приобрести в онлайн-магазине марки и в нью-йоркском флагмане H&M на Пятой авеню с 10 мая. Стоимость платьев будет составлять от 100 до 500 долларов.
Gala Collection
Gala Collection
Gala Collection
Gala Collection
Gala Collection
Gala Collection
Gala Collection
Gala Collection
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Звезды в образах H&M на Met Gala-2018