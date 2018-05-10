H&M создали коллекцию вечерних платьев, вдохновленные Met Gala

Шведский масс-маркет-бренд H&M так увлекся недавним Балом Института костюма моды "Met Gala", что решил создать специальную коллекцию, посвященную модной вечеринке.

Креативный консультант H&M Анн-Софи Йоханссон отметил, что покупателей марки очень вдохновляет ее связь с миром высокой моды. Поэтому компания решила выпустить специальную коллекцию, посвященную Met Gala, куда вошли стильные вечерние платья, обувь и украшения, созданные по мотивам звездных образов ежегодной вечеринки.

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Роскошную коллекцию Gala Collection можно будет приобрести в онлайн-магазине марки и в нью-йоркском флагмане H&M на Пятой авеню с 10 мая. Стоимость платьев будет составлять от 100 до 500 долларов.



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection

Стоит добавить, что уже который год подряд на Met Gala появляются звезды в специально созданных нарядах H&M. В этом году ими стали актрисы Оливия Манн, Жасмин Сандерс, Лили Рейнхарт и топ-модель Алек Век.

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Звезды в образах H&M на Met Gala-2018