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H&M в Украине: что следует знать о бренде

27 Читати новину українською
H&M в Киеве
H&M в Киеве / hvylya.net

Первый в Украине всемирно известный магазин H&M откроется 18 августа в Киеве. 24 канал выяснил – что известно об этом бренде и что он предложит украинцам.

H&M расшифровывается как Hennes & Mauritz. Это шведский бренд одежды и косметики со штаб-квартирой в Стокгольме. Лозунг бренда – Fashion and quality at the best price, то есть – "Мода и качество по лучшей цене". Это и есть главная черта H&M, за что его любят во всем мире.

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История H&M

В 1947 году основатель компании Эрлинг Перссон открыл магазин женской одежды Hennes (со шведского – "для нее") в городе Вестерос в Швеции, и вместе с ним – фабрику по изготовлению этой одежды. Но сейчас компания не имеет мощностей производства – все заказы для H&M выполняют фабрики в Азии.

В 1968 году Эрлинг Перссон купил магазин для охотников и рыболовов Mauritz Widforss. Поэтому к Hennes прибавилось & Mauritz, а ассортимент магазина пополнился линией одежды для мужчин и детей. А уже в 1974 году Перссону удалось создать сеть магазинов.

В 80-х годах управлять компанией стал сын Эрлинга Стефан, который еще снизил цену на одежду бренда, но не снизил ее качество.

В 2010-2013 годах компания H&M разработала и воплотила в жизнь идею онлайн-бутика, запустила новую коллекцию Other Stories сегмента "люкс", разработала и начала производство декоративной косметики H&M Cosmetics.

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Достижения компании

Бренд оценен в 15 миллиардов долларов и входит в топ-100 самых дорогих мировых брендов. Торговая сеть H&M имеет 3 тысячи магазинов в 64 странах на всех континентах и ​​продолжает расширяться.

В 2013-2017 H&M создавала спортивную форму для Олимпийской сборной Швеции.

H&M активно сотрудничает с местными предпринимателями на условиях франчайзинга.

С 2004 года компания придумала новую "фишку" – сотрудничество с известными мировыми дизайнерами и ежегодный выпуск совместной коллекции одежды. Поэтому покупатель получает дизайнерскую одежду по невысокой цене. В частности H&M имеет коллекции от Карла Лагерфельда, Стеллы Маккартни, Мадонны, Роберто Кавалли, Кайли Миноуг, Jimmy Choo, Сони Рикель, Balmain, KENZO, Erdem.

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Сейчас H&M предлагает 12 линий товаров:

- B&B – стильная офисная коллекция для женщин;
- Conwell и Logg – коллекции офисной и повседневной одежды для мужчин;
- Rocky – женская и мужская одежда для молодежи в стиле кэжуал;
- Big is Beautiful – элегантная одежда больших размеров для женщин;
- Momma – одежда для будущих мам;
- Young – подростковая линия;
- Home – товары для дома;
- Conscious – экологически безупречная одежда;
- Cos – классическая одежда для семьи;
- H&M Cosmetics – декоративная косметика;
- Other Stories – люксовая одежда;
- L.O.G.G – одежда для спорта.

Скандалы

Несмотря на свою мировую репутацию и мощность, компания H&M может "похвастаться" также и несколькими громкими скандалами.

В 1999 году в рекламную кампанию H&M в Германии была привлечена топ-модель Клаудия Шиффер. Постеры с ее изображением воровали из бутиков, предварительно разбив витрину. После нескольких таких случаев руководство H&M пообещало подарить рекламные постеры всем желающим после завершения рекламной кампании, после чего бить витрины прекратили. Но существовала версия, что на самом деле биение витрин магазинов и воровство постеров компания сама и организовала – чтобы привлечь внимание к себе.

В 2010 году после расследования New York Times компанию H&M обвинили в сожжении десятков тонн непроданной новой одежды. Это при том, что компания позиционирует себя как борец за рациональное использование ресурсов. В H&M пообещали, что этого больше не повторится. Но осенью 2017 года датский телеканал TV2 выяснил, что H&M не перестал жечь одежду – расследование показало, что с 2013 года в датском городе Роскили было сожжено около 60 тонн новой одежды. На что H&M ответила, что сожженная одежда не отвечала требованиям качества и была вредна. Сомнения относительно того, действительно ли сожженная одежда была некачественной, и почему такая большая и мощная компания производит так много некачественно одежды, остаются.

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В 2014 году дизайнерам H&M пришла в голову не очень удачная идея изобразить на футболке череп и звезду Давида, из-за чего израильский блогер поднял скандальную волну и заставил компанию изъять эти футболки с продажи.

Скандальна футболка

Скандальная футболка от H&M

В января 2018 года снова из-за принта на одежде H&M попала в расистский скандал. На своем сайте компания разместила рекламные снимки моделей детской одежды. На толстовке, в которую был одет темнокожий мальчик, разместили совершенно некорректную надпись Coolest Monkey in the Jungle – "самая крутая обезьянка в джунглях". Внимание к фото и надписи привлек певец The Weeknd. После громкого скандала несколько знаменитостей отказались сотрудничать с компанией, а в Южно-Африканской республике борцы с расизмом даже разгромили несколько магазинов бренда. Но H&M признала свою вину и извинилась, пообещав удалить как фото, так и само изделие с продажи.

Скандальний напис

Из-за этого фото H&M обвинили в расизме

А уже в марте этого года H&M снова оскандалилась – из-за авторских прав. Тогда уличный художник REVOK обвинил компанию в том, что она сняла рекламу на фоне его граффити, не спросив разрешения, и подал по этому поводу иск в суд. H&M для начала решила не извиняться и даже подала встречный иск против художника, заявив, что продюсерская компания, которая снимала фото, выяснила у власти Нью-Йорка, что граффити размещено незаконно. Но REVOKа поддержали другие уличные художники, начав изображать рисунок с надписью "R.I.P. H&M: 1947-2018". После этого компания отозвала свой судебный иск и извинилась перед REVOKом.

Впрочем, как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. В любом случае открытие магазина H&M следует расценивать как позитив – это свидетельствует о доверии мирового ритейлера к украинскому рынку и означает его перспективность.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Новости Киева Новости компаний Стиль и мода Мода Публикации Статьи Бизнес
Источник: 24 канал
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