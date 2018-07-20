"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка

Скала б'є свої рекорди всесильності та самотужки поборює не лише негідників, а й пожежу, і це все без одної ноги і з декількома котушками ізострічки. Вражає? Насправді, не дуже.

Незважаючи на те, що глядач втомився від повної всесильності і невразливості кіноперсонажів, режисер Роусон Маршал Тербер після робіт на кшталт "Ми — Міллери" і "Півтора шпигуна" осмілився зняти серйозне кіно без самоіронії про супергероя. Термін "супергерой" тут справді доречний, бо у "Хмарочосі" Двейн Скала Джонсон виглядає в рази крутішим за персонажа Marvel, і це вже трохи занадто. У той час як популярні екранізації коміксів тяжіють до олюднення своїх вигадних персонажів, творці "Хмарочоса" обирають протилежний шлях.

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Головний герой — спецслужбовець у відставці. Він допустив вагому помилку у минулому, яка вартувала йому не лише ноги, а й кар'єри. Зате у Скали з'явилась дружина та двоє дітей, і заробіток у ролі найманого експерта з безпеки. Чоловік отримує замовлення на аудит безпеки новобудови — найвищого у світі хмарочосу (так-так, це довірили одній людині). Згідно із планом, хмарочос заодно стане і найбезпечнішою висотною спорудою. Скала стає першим, хто із родиною вселяється у житлову секцію 220-поверхового цього новітнього чуда архітектури під назвою "Перлина". І все було б чудово, якби якісь самогубці не захотіли спалити хмарочос і нашкодити його забудовнику. Скала не вмикав би максимальний режим супергероя, якби на кону не були життя його дітей та дружини. Злочинці все добре спланували, але фактор надлюдини, здатної стрибати з підйомного крану в розбиті вікна хмарочосів, не врахували. У цьому і була їхня найбільша помилка.

Інструменти, за допомогою яких Скала вирішує свої проблеми, варті окремої уваги. Ізострічка, якою він перемотує поранення, тягне на універсальний інструмент. Вона стає в пригоді в найнепередбачуваніших моментах. Скала навіть обмотує нею руки і ноги, щоб лазити по вікнах хмарочосу із зонішньої сторони. В теорії, ізострічка допомагає йому вмикати режим Людини-павука, і, завдяки своїй клейкій здібності, страхує тіло з вагою більше центнера від смертельного падіння вниз. На питання, який подальший план дій, Двейн Джонсон відповідає лаконічно: "А ізострічка є?". Не забуваємо, що "Хмарочос" — кіно абсолютно серйозне і ці моменти глядачеві не подаються з гумором. Хоча стримати посмішку важко. Це неможливо сприймати за правду і, тим більше, співпереживати такому всесильному персонажеві.

Дружина головного героя, яку зіграла Нів Кемпбел, діє не з поцизії жертви, а бере активну участь у порятунку дітей, себе і навіть хмарочоса. Благо, чоловік дав їй базові знання по роботі з несправною технікою: секрет полягає у тому, що якщо щось не працює, чи працює не так, як треба — пристрій треба перезавантажити. Опираючись на це ґрунтовне знання, жінка врятувала ситуацію і доклалась до перемоги над злочинцями.

"Хмарочос" годиться для сімейного перегляду, але дітей до 12-ти років в кіно брати не рекомендують. Зрештою, там мало насилля і немає відвертих сцен. Цей фільм не викликає у глядача багато емоцій, а швидше старається виїхати на доволі банальних спецефектах і популярності Двейна Джонсона. В цілому, вдається непогано, бо рейтинг стрічки на IMDb — 6,2 і це навіть вище, ніж ми би хотіли поставити.

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