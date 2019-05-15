Хмельницкая область поднялась на первые места по объему экспорта и инвестициям

Хмельницкая область поднялась с 21 на 9 позицию в рейтинге регионов Украины и является одним из лидеров по привлечению иностранных инвестиций.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Вадим Лозовой во время презентации итогов своего первого года пребывания на посту.

В частности, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономику области по состоянию на 1 января 2019 составлял $199,5 млн, что на 16,8% больше аналогичного показателя на начало года. По этому показателю область занимает второе место в Украине. Также значительно вырос по сравнению с 2017 годом экспорт – на 36,5%, что выводит область в лидеры по темпам роста среди регионов Украины. Среди самых громких инвестиционных проектов губернатор выделил предприятие "СЭ Борднетце-Украина", которое производит кабельные сети для автомобилей концерна Volkswagen", соево-экстракционный завод "А.Т.К." и производство фармацевтических изделий "НПК "Экофарм". Всего за последний год в области было создано 16,8 тыс. новых рабочих мест. При этом одной из самых привлекательных сфер деятельности в регионе остается АПК – реализовано 26 инвестиционных проектов.

Среди важных результатов первого года работы чиновник назвал начало работ по восстановлению деятельности аэропорта "Хмельницкий".

"После нескольких лет простоя сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства и реконструкции Хмельницкого аэропорта. То, что было сделано за последние 4 месяца, предыдущим руководителям области не удавалось сделать годами: передача оборудования, заключение соглашений с предприятиями малой авиации, решение многих бюрократических вопросов с привлечением представителей профильного министерства", – отметил глава Хмельницкой ОГА.

В рамках реализации Национальной транспортной стратегии Украины на реконструкцию взлетно-посадочной полосы будет выделено 375 млн грн, еще 13,7 млн грн будет направлено из областного бюджета и бюджета города Хмельницкий. Планируется, что Хмельницкий аэропорт будет ориентирован на авиационные грузовые и станет первым в Украине авиационным транспортно-логистическим узлом.

Одним из приоритетов своей деятельности на посту губернатора Вадим Лозовой назвал обеспечение жителей Хмельницкой области качественной медицинской помощью. Для этого за прошедший год были отремонтированы отделения центральных районных больниц, открыто несколько новых медицинских корпусов (в Городке, Дунаевцах и Изяславе), возобновлены работы на ряде медицинских недостроев, приобретено 40 автомобилей скорой помощи.

"Начато строительство детской областной больницы. Хмельницкая область оставалась единственной в Украине, где не было современной детской больницы, а существующее помещение находилось в плачевном состоянии. Уже завершено строительство 7 этажного корпуса. Всего на строительство детской областной больницы выделено 30 млн грн", – заявил Вадим Лозовой.

Особое внимание в своем выступлении председатель ОГА уделил успехам децентрализации. Вадим Лозовой отметил, что Хмельницкая область занимает лидирующие позиции по внедрению реформы. Так, в области уже создано 47 объединенных территориальных общин, что составляет 62% площади области, а это лучший показатель в Украине. А благодаря бюджетной децентрализации доходы бюджетов городов областного значения увеличились на 423 млн грн, а 38 ОТГ – на 254 млн грн.

Кроме того, дополнительно около 20 млн грн удалось привлечь Хмельницкой области из госбюджета благодаря налаживанию сотрудничества облгосадминистрации и народных депутатов, которые прошли в Верховную Раду по одномандатным округам региона. В частности, за указанные средства госбюджета при финансировании из областного и местных бюджетов начаты восстановительные работы в аэропорту "Хмельницкий", достроен новый современный корпуса Городецкой центральной районной больницы, открыта первая очередь Теофипольского районного дома культуры, заканчивается строительство Хмельницкой областной детской больницы.

"Вадим Лозовой наладил системное взаимодействие с народными депутатами Украины. Определены приоритетные направления, для совместного финансирования которых нардепы лоббируют выделения средств из государственного бюджета. В результате такого взаимодействия всего за год открыты новые школы, лечебные учреждения, реконструированы социально значимые объекты", – подчеркивает народный депутат Андрей Шинкович.

Напомним, в марте в Хмельницком состоялось заседание областного Совета регионального развития, во время которого был презентован План перспективного развития Хмельницкой области на 2019-2021. Разрабатывается Стратегия развития Хмельницкой области на 2021-2027 годы.