Хочешь агитировать – сними форму: о присутствии военных на форумах Порошенко и Тимошенко

Имеют ли право люди в форме участвовать в политической агитации и приносит ли это политические дивиденды самим кандидатам в президенты – выясняли журналисты 24 канала.

Накануне президентских выборов 2019 года едва ли не каждый политик пытается заручиться поддержкой украинских воинов в своей политической кампании.

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Тимошенко. Во вторник, 22 января, на так называемом "Форуме единения" Тимошенко заявила о намерении стать президентом Украины. Наряду с другими гостями форум посетили военные – чуть ли не полбатальйона ветеранов из разных подразделений в форме выходили на сцену и пели оды Юлии Владимировне.



Военные на форуме Тимошенко

Олег Карпенко, демобилизованный боец 95 бригады, воевал с 2014 года, прошел Славянск, Краматорск и окрестности Донецкого аэропорта, действия своих собратьев категорически осуждает.

Нужно разделять военное дело и политическую деятельность. Если ты хочешь поддержать какую-то политическую силу – сними форму,

– сказал Олег.

Собственно, главная претензия у ветеранов к "Юлиным киборгам" – "почему они в форме". Ведь согласно действующему законодательству после демобилизации далеко не все военнослужащие имеют право носить униформу.



Юлия Владимировна привлекла довольно много людей в форме в свою поддержку

Кто может носить форму после демобилизации?Закон указывает следующее: "Военнослужащим, которые имеют право на пенсию за выслугу лет, и положительно характеризуются по службе, а также тем, которые имеют особые заслуги перед Украиной, независимо от выслуги лет при увольнении в запас или в отставку по решению должностных лиц, осуществляющих увольнение, может быть предоставлено право ношения военной формы одежды".

Сами же военные говорят, что "может быть предоставлено" – это не "уже предоставлено", ведь это право получают бойцы довольно редко. Например, у Олега его нет. Как и у Андрея Рымарука, также демобилизованного бойца, который так же категорически не приемлет людей в форме на одной сцене с политиками: "Просто убивает, когда там со сцены или трибуны кто-то рассказывает: вот, мол, я там воевал, и вся моя бригада сейчас за того или иного кандидата".



На форуме Порошенко людей в форме также было более чем достаточно

Порошенко. Военные пришли и на форум к Порошенко – "От Крут до Брюсселя", который проходил 29 января, ровно через неделю после, как считают эксперты, выдвижения главной конкурентки. Были там и герои Украины Игорь Гордейчук и Андрей Ковальчук, и еще куча людей в форме. Правда, прокол конкурентки команда гаранта, похоже, учла: те, кто пришел в форме, на сцену не выходили. А речь произносил военный в костюме.

Как не путать информацию с рекламой во время предвыборной кампании – читайте в материале 24 канала

Стали использоваться поддержкой военных и спекулировать милитарной тематикой, рассказывать, что именно он/она, как будущий президент, знает, как закончить войну – будут чуть ли не все кандидаты. Политтехнолог Денис Богуш точно объяснил, почему политики так активно привлекают военных: "Кому сейчас доверяют люди больше всего? Армии и церкви".

Напомним, кто категорически не имеет права участвовать в предвыборной агитации:

• Лица, не являющиеся гражданами Украины.

• Органы исполнительной власти и их работники.

• Органы местного самоуправления и их работники.

• Правоохранительные органы, суды и их работники – в рабочее время.

• Члены избирательных комиссий во время выполнения непосредственных обязанностей на срок осуществления полномочий.