Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) в очередной раз обнародовал свой годовой отчет о состоянии мировой торговли оружием. Из него можно сделать вывод, что в этом сегменте происходит настоящий бум: в мире производится и продается все больше оружия.

Лидером продаж все еще остается США, а вот Россия, хотя и удержалась на втором месте, значительно сократила объемы своего производства и продаж. Много клиентов – как постоянных, так и потенциальных – не хотят больше покупать оружие у русских.

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Кому – война, кому – мать родная: это утверждение прекрасно подходит к ситуации с продажей оружия. Дела у ее производителей идут просто замечательно: из-за сирийского конфликта, северокорейской угрозы, гибридной войны, которую развязала Россия против Украины и Европы и многочисленных "горячих точек" на планете торговля оружием процветает. За последние 5 лет (с 2013 по 2017 годы) по данным стокгольмских исследователей, объемы производства оружия в мире выросли на 10% в сравнении с предыдущим периодом – с 2008 по 2012. Сейчас каждый третий экземпляр оружия идет на Ближний Восток, на втором месте по "потреблению" оружия оказались Азия и Океания.

Этот "оружейный бум" начался еще в 2003 году, до того шведские ученые наблюдали уменьшение производства оружия, но сейчас оружейничество стало едва ли не самой прибыльной отраслью индустрии. Пять крупнейших экспортеров – США, Россия, Франция, Германия и Китай – вместе поставляют 74% всех мировых продаж. Крупнейшие покупатели – Индия, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и опять же Китай – эта страна находится на пятом месте как среди продавцов, так и среди покупателей.



Китай в пятерке как крупнейших импортеров, так и крупнейших экспортеров оружия в мире

За последние пять лет объемы экспорта оружия в страны Ближнего Востока выросли больше, чем вдвое – точнее, на 103 процента, и составили 32 процента от всей мировой оружейной торговли.

Конфликты, которые распространились в этом регионе, а также опасения Западной Европы и США в отношении нарушения прав человека, привели к дебатам об ограничении торговли оружием со странами Ближнего Востока,

– отмечает эксперт SIPRI Питер Веземан.

Однако и США, и Европа продолжают оставаться главными экспортерами оружия на Ближний Восток.

Особенно отличились США: половина американского оружия, которое идет на экспорт, попадает именно в эти "горячие" регионы. Вместе с европейцами, американцы обеспечивают, например, 98% оружия, которое покупает Саудовская Аравия.

В целом же США продают 34 процента всего мирового объема оружия – абсолютное и неоспоримое первое место. За последние 5 лет они нарастили объемы производства оружия аж на 25 процентов по сравнению с предыдущим 5-летним периодом и поставляют свое оружие в 98 стран мира – с этого года также и в Украину.

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Зато Россия, хотя и удерживается пока что по своим показателям на втором месте, резко сократила объемы своих продаж оружия, по данным SIPRI, аж на 7,1%. Сейчас Россия производит 22% объемов оружейного экспорта. Это объясняется сразу несколькими причинами. Во-первых, РФ почти перестала производить высокотехнологичное, современное оружие – из-за начатой войны против Украины российские производители потеряли очень много технологических цепочек и восстановить их не смогли. Украинские комплектующие не поступают больше в Россию, а без них производство многих видов оружия стало просто невозможным.



Война, развязанная Кремлем против Украины, повлияла на объемы производства и качество российского оружия

Те же образцы, которые все еще производятся – имеют в мире крайне дурную репутацию: то хваленые танки "Армата" ломаются публично на Красной площади, то самолеты не летают, а то военные спутники падают. Недаром до сих пор крупнейший покупатель российского оружия, Индия, отказалась сразу от трех соглашений по поводу закупки самолетов, относительно участия в разработке истребителя пятого поколения и по закупке боевых кораблей. И самолеты, и корабли индийцы теперь покупают у американцев, а самолет пятого поколения решили разрабатывать вместе с европейским концерном Airbus.



Дружба кончилась: Индия больше не хочет покупать у России оружие

Впрочем, Россия остается лидером по продажам простых, а иногда просто устаревших, но дешевых образцов оружия. Если, скажем, индонезийцы не в состоянии купить американские самолеты за доллары – они покупают российские за пальмовое масло. Не говоря уже об Алжире, Судан и Сирии, которые охотно получают "калашниковы", "Осы" и другое ручное оружие – правда, не всегда в состоянии за них заплатить. Однако и в этом дешевом сегменте российским производителям на пятки наступают китайцы. Они производят то же самое советское оружие (от автоматов до самолетов), но предлагают его дешевле, чем россияне. Кажется, что с такими темпами в следующий 5-летний период Россия может потерять свое второе место да и вообще – качество и современность того оружия, которое она продает, все больше уходят в прошлое. В конце концов, можно в перечень экспортного оружия включить и топоры – это же, как-никак, тоже оружие...

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Тем временем экспорт китайского оружия вырос за прошедшие 5 лет более, чем на треть, а именно – на 38 процентов. Впрочем, китайцы еще и активно закупают чужое оружие – прежде всего, европейское. Как уже отмечалось, Китай занимает пятое место в перечне импортеров: продавая "простые" образцы оружия в страны "третьего мира" (в первую очередь – в Пакистан, Бангладеш и Мьянмы), а на полученные деньги закупает высококачественное и ультрасовременное оружие у европейцев. Тем не менее, крупнейшими в мире покупателями оружия остаются противники КНР – индийцы, которые покупают 24 процента всего мирового объема оружейного импорта.

Напряжение между Индией, с одной стороны, и между Пакистаном и Китаем – с другой, подогревает индийский спрос, прежде всего, на тяжелые системы вооружения, которые Индия не в состоянии производить сама,

– объясняют эксперты SIPRI.

На второе место в списке крупнейших импортеров оружия вышла Саудовская Аравия. Приняв решение о создании собственной мощной армии, эта страна нарастила объемы закупок сразу на 225%. Еще одним рекордсменом по наращиванию объема закупок оружия стал Египет: увеличив его на 215%, он вышел на третье место.

В общем, можно сделать вывод: мир вооружается и готовится к войне, каждая страна – по-своему. А купленное оружие, как ружье Станиславского, которое висит на стене, обязательно в какой-то момент должно выстрелить.

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