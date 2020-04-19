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      Хочешь получить работу мечты: конкурс среди выпускников всех медицинских университетов Украины

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      Львовская клиническая больница скорой помощи / Фейсбук Львовской клинической больницы скорой помощи

      Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова объявляет конкурс среди выпускников всех медицинских университетов Украины на прохождение интернатуры с возможностью дальнейшего трудоустройства.

      Об этом говорится на фейсбук-странице больницы.

      Быстрая, качественная и современная медицинская помощь, которая сохраняет здоровье и жизнь каждому пациенту! Именно такой мы видим работу нашей больницы, и поэтому каждый день улучшаем свой уровень, делая уникальные операции, докупая оборудование и открывая новые отделения и центры,
      – подчеркивают во Львовской клинической больнице скорой помощи.

      В больнице добавляют, что главная ценность для них – это Люди.

      "У нас работают не просто талантливые профессиональные самоотверженные специалисты, они – лучшие из лучших! И если Вы такой или такая – мы хотим видеть Вас в своей команде", – отметили в учреждении.

      Конкурс стартовал уже и будет проходить в три этапа:

      • подача заявки – резюме и сопроводительного письма;
      • собеседование и проверка навыков профильными специалистами учреждения;
      • личное собеседование с конкурсной комиссией.

      Важные детали

      • Подавая заявку на конкурс, обязательно укажите в резюме информацию о месте обучения, результате тестирования КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 (если есть) и средний балл учебных дисциплин, а также информацию о работе над научными исследованиями и статьями. Их наличие – хороший бонус.

      Объем – максимум 1 листок А4. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.

      • Прикрепите вместе с резюме рекомендацию научного руководителя или куратора (но не больше чем одну).

      Объем – максимум 1 листок А4. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.

      • Подготовьте сопроводительное письмо. Не относитесь к нему легкомысленно, так как от изложенной там информации будет зависеть приглашение на собеседование. В нем больница ожидает ответа на вопрос: "Почему выбрали свою специальность? Почему желаете работать у нас?"
         
      • Дополнительно в сопроводительном письме следует указать информацию о владении навыками оказания неотложной помощи. И тут больница рекомендует вписывать только те навыки, которые у вас действительно есть, потому что на втором этапе конкурса их обязательно проверят.

      Объем – не больше 1 тысячи символов. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.

      Заявки на конкурс следует отправить в электронной форме по адресу [email protected]. прием заявок продлится до июня.

      Конечно, до конца дойдут не все, но те, кто справится с заданием, получат бесценные знания и опыт, а еще – работу мечты. Желаем Вам успеха и с нетерпением ждем знакомства!
      – резюмировали в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Новости Украины Новости Здоровье Учеба Новости Львова Медицина Больница
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