Хочешь получить работу мечты: конкурс среди выпускников всех медицинских университетов Украины
Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова объявляет конкурс среди выпускников всех медицинских университетов Украины на прохождение интернатуры с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Об этом говорится на фейсбук-странице больницы.
Быстрая, качественная и современная медицинская помощь, которая сохраняет здоровье и жизнь каждому пациенту! Именно такой мы видим работу нашей больницы, и поэтому каждый день улучшаем свой уровень, делая уникальные операции, докупая оборудование и открывая новые отделения и центры,
– подчеркивают во Львовской клинической больнице скорой помощи.
В больнице добавляют, что главная ценность для них – это Люди.
"У нас работают не просто талантливые профессиональные самоотверженные специалисты, они – лучшие из лучших! И если Вы такой или такая – мы хотим видеть Вас в своей команде", – отметили в учреждении.
Конкурс стартовал уже и будет проходить в три этапа:
- подача заявки – резюме и сопроводительного письма;
- собеседование и проверка навыков профильными специалистами учреждения;
- личное собеседование с конкурсной комиссией.
Важные детали
- Подавая заявку на конкурс, обязательно укажите в резюме информацию о месте обучения, результате тестирования КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 (если есть) и средний балл учебных дисциплин, а также информацию о работе над научными исследованиями и статьями. Их наличие – хороший бонус.
Объем – максимум 1 листок А4. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.
- Прикрепите вместе с резюме рекомендацию научного руководителя или куратора (но не больше чем одну).
Объем – максимум 1 листок А4. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.
- Подготовьте сопроводительное письмо. Не относитесь к нему легкомысленно, так как от изложенной там информации будет зависеть приглашение на собеседование. В нем больница ожидает ответа на вопрос: "Почему выбрали свою специальность? Почему желаете работать у нас?"
- Дополнительно в сопроводительном письме следует указать информацию о владении навыками оказания неотложной помощи. И тут больница рекомендует вписывать только те навыки, которые у вас действительно есть, потому что на втором этапе конкурса их обязательно проверят.
Объем – не больше 1 тысячи символов. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.
Заявки на конкурс следует отправить в электронной форме по адресу [email protected]. прием заявок продлится до июня.
Конечно, до конца дойдут не все, но те, кто справится с заданием, получат бесценные знания и опыт, а еще – работу мечты. Желаем Вам успеха и с нетерпением ждем знакомства!
– резюмировали в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова.
Читайте также
-
"МАУ" организует спецрейс в США, чтобы вернуть украинцев домойсегодня , 09:35
-
Рецепты недорогих салатов на Пасху17 апреля , 19:58
-
В Малайзии во время карантина на улицах патрулируют "призраки": фото, видеосегодня , 06:20
-
Перед Пасхой оккупанты накрыли огнем украинских воинов: самые горячие точкисегодня , 08:45
-
Прогноз погоды на 19 апреля: на Пасху без осадков, дожди на севересегодня , 09:27
-
Миру грозит дефицит кофе из-за эпидемии в Латинской Америке, – Bloombergсегодня , 05:59