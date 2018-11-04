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      "Хочет иметь друга в Кремле": экс-посол США объяснил, зачем Трампу новая встреча с Путиным

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      В США объяснили, почему Трамп хочет второй раз встретиться с Путиным
      В США объяснили, почему Трамп хочет второй раз встретиться с Путиным / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп является благосклонным к своему коллеге из Российской Федерации Владимиру Путину, и поэтому он заинтересован во встречах и переговорах с Кремлем.

      Об этом заявил бывший посол США в Украине, руководитель Евразийского центра при американском аналитическом центре Atlantic Council Джон Хербст в интервью "Главкому".

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      "Мы знаем, что Трамп благосклонен к Кремлю и Путину. Поэтому для него важна любая возможность встречи на высшем уровне с россиянами. Во-вторых, Трамп сейчас отступает от соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности. Конечно он понимает, что это решение Путин не приветствует. И для Трампа это еще одна причина встретиться именно сейчас, потому что он хотел бы иметь друга в Кремле", – заявил Хербст.

      По мнению дипломата, советники Трампа понимают, что было бы ошибкой противостоять его встречи с российским лидером сейчас.

      Я заметил, что в списке тем предстоящей встречи нет темы Украины. Но это только первые сигналы, это не последнее видение американскими бюрократами этой встречи,
      – добавил экс-посол США.

      Встреча состоится уже после выборов в американский Конгресс. Поэтому Хербст отметил, что если на них победу одержат республиканцы, это может повлиять на подход Трампа к встречи с Путиным.

      "Он бы чувствовал себя самоуверенно, могла возникнуть ситуация, когда он мог бы делать Путину какие-то подарки", – предположил дипломат.

      Напомним, 11 ноября и Париже состоится встреча Трампа с Путиным. Ее согласовали во время визита советника американского президента Джона Болтона в Москву. Главной темой переговоров станет выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Владимир Путин Новости политики Новости Украины Новости России Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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