Людям понравилось, что тем, кто уже получает вторую дозу, сертификаты о вакцинации выдавали сразу на месте. Данные сразу вносили в систему e-healthy, поэтому людям не придется идти к семейному врачу.

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Вакцины можно выбирать

Одна из медсестер, которая делала прививку избирателям, рассказала, что на пункте вакцинации есть три вакцины на выбор – это CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

Медик призналась, что не ожидала ажиотажа среди харьковчан, но приятно им удивлена. По ее словам, в основном прививки хотят сделать люди в возрасте от 60 лет, но среди других возрастных категорий тоже хватает добровольцев.

Пенсионеров агитируют близкие

Показательно, что многих пожилых людей вакцинироваться убеждают их родные и друзья. Прислушавшись к советам, пенсионеры решили воспользоваться возможностью защитить себя от опасной болезни.

Подруга звонит постоянно и говорит: "Ты, давай, скорее вакцинируйся, потому что много умирает, и мне не с кем будет общаться". А тут прислали СМС и говорят: "Вы можете проголосовать и тут же провакцинироваться". И я решила это сделать, потому что хочется еще пожить, хоть уже и не молодая,

– призналась харьковчанка Параска.

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Вакцинация в красных зонах: на пунктах прививки – аншлаг

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде регионов, которые уже попали в красную зону карантина, люди массово начали идти на вакцинацию. Огромные толпы заметили в Киеве, на Львовщине, в Одессе. А на Прикарпатье желающих защититься настолько много, что там закончились запасы вакцины Pfizer.