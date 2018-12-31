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      Хочется, чтобы небо над головой в Украине было всегда мирным, – Хацкевич

      18 Читати новину українською
      Александр Хацевич поделился ожиданиями от 2019 года
      Александр Хацевич поделился ожиданиями от 2019 года / ua-football.com

      Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацевич поделился ожиданиями от 2019 года. Наставник киевлян рассказал, что ожидает в политическом и спортивном плане.

      "В каждом году хочется, чтобы все было хорошо. Особенно сейчас это актуально в Украине. Хочется, чтобы в этой стране все было более стабильно, а небо над головой было всегда мирным. Чтобы люди чаще улыбались, чтобы было больше позитива", – сказал Хацкевич в комментарии журналисту Вячеславу Кульчицкому.

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      "В футбольном плане, разумеется, ожидаю побольше побед. Хочется выиграть чемпионство и Кубок. Суперкубок-то мы уже выиграли, и теперь стоят новые задачи. Чтобы они были успешно решены, их нужно вспомнить в новогоднюю ночь", – отметил наставник "бело синих ".

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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