Хочется, чтобы небо над головой в Украине было всегда мирным, – Хацкевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацевич поделился ожиданиями от 2019 года. Наставник киевлян рассказал, что ожидает в политическом и спортивном плане.

"В каждом году хочется, чтобы все было хорошо. Особенно сейчас это актуально в Украине. Хочется, чтобы в этой стране все было более стабильно, а небо над головой было всегда мирным. Чтобы люди чаще улыбались, чтобы было больше позитива", – сказал Хацкевич в комментарии журналисту Вячеславу Кульчицкому.

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"В футбольном плане, разумеется, ожидаю побольше побед. Хочется выиграть чемпионство и Кубок. Суперкубок-то мы уже выиграли, и теперь стоят новые задачи. Чтобы они были успешно решены, их нужно вспомнить в новогоднюю ночь", – отметил наставник "бело синих ".

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