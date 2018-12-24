"Хочется, чтобы о нас помнили": самый молодой пленный моряк написал письмо из СИЗО

Самый молодой из 24 пленных украинских моряков, Андрей Эйдер, написал новое письмо из российского СИЗО. В нем парень описал условия своего содержания и надежду поскорее вернуться домой.

Соответствующее письмо Эйдер отправил в ответ украинской журналистке Таисии Турчин.

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"Условия... можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", – написал про условия содержания и состояние военный.

Он также поблагодарил за передачи и письма, которые присылают люди. Эйдер надеется, как можно быстрее выйти на свободу, однако у него закрадываются сомнения в реальности этой мечты.

Мечтаю, чтобы нас отпустили по крайней мере до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, на сколько это все затянется – полгода, год... Эти допросы, встречи с разными людьми. Самое трудное – смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко...

– пишет Андрей Эйдер.

Парень просит украинцев не забывать о пленных моряках, это просьбу он повторяет в своем письме несколько раз.

Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил...Верните нас домой... (Не забывайте нас...)

– добавил военнопленный моряк.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.