09:49
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Артем Овдиенко

      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії

      1010
      "Паркуюсь як рагуль"
      "Паркуюсь як рагуль" / Фото з відкритих джерел

      Чому українці можуть собі дозволити припаркувати автівку на газоні чи тротуарі, перекривши прохід перехожим? Або на трамвайних коліях, перекривши рух громадському транспорту? Відповідь зазвичай проста – менталітет такий.

      Не поважаємо оточуючих, у нас особисті потреби, вищі, ніж у суспільства. Припаркував на коліях свій джип? "Треба було за цигарками сходити". Трамвай із півсотнею пасажирів вже тридцять хвилин не може проїхати: "Ха-ха, їхні проблеми". Припаркував свій джип на тротуарі, так, що візочники та матусі з колясками проїхати не можуть? "А де я маю паркуватися, все навколо зайняте, не можу ж до свого офісу довше, ніж хвилину пішки йти!" Припаркувався на газоні, перепахавши при цьому усе своєю двотонною колимагою? "А де я мав стати? Нехай Порошенко спочатку парковки побудує, а потім, може, й не буду ставати на газоні".

      Але у дворі свого приватного будинку, власник джипу ніколи не заїде на Свій газон, ніколи не стане у Своєму дворі впоперек. Адже дружина чи мати на інвалідному візку не зможуть проїхати. У Себе в дворі він так ніколи не зробить. Коли ж виїжджає за паркан маєтку – наче совість вимикається і він робить усе, що заманеться, незважаючи на потреби інших членів суспільства.

      Читайте також: Хто найбільше виграє від закону про "євробляхи"? Це не "євробляхери"

      А знаєте, звідки в нас це і чому немає поваги до того, що нам не належить? З радянських колгоспів. Там усе було спільне й усе було нічиє. Колгоспник міг дозволити собі вкрасти з поля зерно свиням, бо свині – свої, а поле – нічиє. Він міг кинути сівалку іржавіти під дощем, навіщо морочитися із перевезенням її під дах, вона ж не його – колгоспна. Люди часів колективного господарства цінували тільки те, що було біля власної хати. А що за межами їхнього паркану – байдуже, не його ж.

      Побачите припаркований на газоні люксовий джип, не кажіть, що його водій рагуль. Ні, він колгоспник – людина, чия психіка деформована тоталітарною державою. Його можна лише пожаліти – він ж психічно хворий. І має розлад, що заважає розуміти перевагу суспільних потреб, над потребами окремого індивідуума.

      Я наче й розумію, що людина, яка паркується на тротуарі, газоні чи на коліях має психічні проблеми й комплекси і її треба пожаліти. Але ж як іноді хочеться пробити цьому лосю колесо…

      Читайте також: У Києві автомобіль скотився з гори та протаранив ще п'ять машин: промовисте відео

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук