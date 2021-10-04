Татьяна рассказала, что знает обо всех деталях дела, но до начала рассмотрения в суде разглашать их не будет.

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Я плачу каждый день, – мать Мирославы

Мать подчеркнула что никто не поймет ее боль. Женщина рассказала, что все напоминает ей о ребенке и потере: фотографии, вещи, игрушки. Кроме того, она призналась, что каждый день плачет. Она взяла отпуск, чтобы немного прийти в себя, однако говорит, что так даже хуже.

Хочу, чтобы его наказали так, как он моего ребенка наказал — неизвестно за что. Ее было не за что наказывать. Он сильно над ней поиздевался. Если человек делал это сознательно, то я не знаю, человек ли это. Хочу, чтобы его посадили пожизненно, чтобы он из тюрьмы не вышел,

– возмущается женщина.

Семья подозреваемого боится самосуда

По словам Татьяны, с семьей подростка, которого подозревают в убийстве, она не общалась. Женщина, говорит, что мама парня приезжает, как крыса – с охраной.

"Боятся самосуда", – сказала Татьяна.