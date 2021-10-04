Татьяна рассказала, что знает обо всех деталях дела, но до начала рассмотрения в суде разглашать их не будет.
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Я плачу каждый день, – мать Мирославы
Мать подчеркнула что никто не поймет ее боль. Женщина рассказала, что все напоминает ей о ребенке и потере: фотографии, вещи, игрушки. Кроме того, она призналась, что каждый день плачет. Она взяла отпуск, чтобы немного прийти в себя, однако говорит, что так даже хуже.
Хочу, чтобы его наказали так, как он моего ребенка наказал — неизвестно за что. Ее было не за что наказывать. Он сильно над ней поиздевался. Если человек делал это сознательно, то я не знаю, человек ли это. Хочу, чтобы его посадили пожизненно, чтобы он из тюрьмы не вышел,
– возмущается женщина.
Семья подозреваемого боится самосуда
По словам Татьяны, с семьей подростка, которого подозревают в убийстве, она не общалась. Женщина, говорит, что мама парня приезжает, как крыса – с охраной.
"Боятся самосуда", – сказала Татьяна.
Переезжать Татьяна не хочет
Женщина отметила, что переезжать не хотят. Говорит, что скрываются те, кто виноват.
Татьяна добавила, что раньше всегда боролась, чтобы подозреваемый не гулял с младшими детьми. Она предлагала соседям подписать коллективные документы, но все боялись.
Убийство Мирославы Третяк: что известно
- В Старом Салтове, что в Харьковской области, 28 июля исчезла 6-летняя Мирослава Третяк. Девочку нашли мертвой в заброшенном здании.
- Полиция задержала 13-летнего соседского мальчика Богдана Ф. Его подозревают в убийстве. Перед тем девочка играла именно с ним.
- Подросток сначала якобы признался в содеянном. Затем внезапно заявил, что девочку лишил жизни взрослый мужчина. Правоохранители опровергли эту информацию.
- Харьковская прокуратура 4 октября направила в суд дело об изнасиловании и убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Харьковской области. Незадолго до этого полностью завершили расследование.