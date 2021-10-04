Хочу, чтобы его посадили пожизненно, – мама убитой Мирославы Третяк о завершении следствия

Мать 6-летней Мирославы Третяк Татьяна отреагировала на завершение следствия по делу убийства дочери. Женщина убеждена, что принудительные меры воспитательного характера для подозреваемого подростка будут недостаточными.

Татьяна рассказала, что знает обо всех деталях дела, но до начала рассмотрения в суде разглашать их не будет.

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Я плачу каждый день, – мать Мирославы

Мать подчеркнула что никто не поймет ее боль. Женщина рассказала, что все напоминает ей о ребенке и потере: фотографии, вещи, игрушки. Кроме того, она призналась, что каждый день плачет. Она взяла отпуск, чтобы немного прийти в себя, однако говорит, что так даже хуже.

Хочу, чтобы его наказали так, как он моего ребенка наказал — неизвестно за что. Ее было не за что наказывать. Он сильно над ней поиздевался. Если человек делал это сознательно, то я не знаю, человек ли это. Хочу, чтобы его посадили пожизненно, чтобы он из тюрьмы не вышел,

– возмущается женщина.

Семья подозреваемого боится самосуда

По словам Татьяны, с семьей подростка, которого подозревают в убийстве, она не общалась. Женщина, говорит, что мама парня приезжает, как крыса – с охраной.

"Боятся самосуда", – сказала Татьяна.