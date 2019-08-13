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      Буду ставить Порошенко некомфортные вопросы, – Янина Соколова анонсировала интервью

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      Янина Соколова
      Янина Соколова / Фото из открытых источников

      Известная телеведущая Янина Соколова не боится разговоров с кем-то, а наоборот – очень резка к сложным гостям. Среди таких – пятый президент Украины Петр Порошенко, которого она в августе ждет в гости в своей программе "Рандеву".

      В эксклюзивном интервью 24 каналу Соколова рассказала, что Порошенко "уламывали" на интервью достаточно долго. Однако в отличие от Зеленского, он четко сказал, когда может.

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      По словам журналистки, предварительно договорились записать программу в июле. Однако сначала она была на Одесском кинофестивале, были съемки фильма "Я, Нина", поэтому возникли две другие даты.

      В одну из них был полностью забит день – мы снимали и "Вечер", и "Рандеву" наперед. На следующий день сдавали кровь, у меня было лишь несколько свободных часов, но Порошенко не смог, потому что находился во Львове,
      – объяснила она.

      И добавила, что теперь, после года переговоров, договорились на конец августа. Это интервью – очень долгожданное для Янины. Она хочет, чтобы оно было некомфортным, исключительно с вопросами, которые волнуют зрителей.

      "Несмотря на то, что проект "Рандеву" я делаю на "5 канале". Кстати, за что я могу их поблагодарить – полная свобода слова и отсутствие цензуры. Возможно, так случается не со всеми коллегами, но в отношении меня цензуры нет", – отметила Соколова.

      Он имеет статус и, как я заметила, не привык к "холодной ванне", которой ему в течение многих лет не давали украинские журналисты. Поэтому, когда он придет на свой канал, при всем его внутреннем достоинстве, перед ним будет Янина, которая будет задавать некомфортные вопросы, – пообещала телеведущая.

      По мнению Янины, это будет непростое интервью, однако она очень хочет его записать и готова к непростому разговору.

      Смотрите видео полного интервью с Яниной Соколовой:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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