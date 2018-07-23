Хочу, чтобы украинцы о нас не забывали: журналисты пообщались с Павлом Грибом

В понедельник, 23 июля, незаконно задержанного украинца Павла Гриба еще на три месяца оставили под арестом. Теперь прокуратура должна переписать этот обвинительный акт, сформировать новый и снова зарегистрировать в суде.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент "Общественного радио" Ирина Ромалийська.

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По ее словам, в России изменилось отношение к журналистам, в прошлые годы их задерживали, допрашивали.

Сейчас можно нормально, спокойно пройти границу и не замечать, что кто-то за тобой следит. Внутри суда уже тщательная проверка. У них свое видение свободной прессы,

– рассказала журналистка.

С Павлом она смогла пообщаться во время перерыва, смогла ему прокричать, что он бы хотел что бы услышали украинцы от него. Он ответил: "Хочу, чтобы украинцы о нас, политзаключенных, не забывали".



На вопрос о состоянии здоровья он сказал, что держится. По поводу девушки, с которой он переписывался и которая является главным свидетелем, Павел ответил, что она не сделала весомый вклад в дело. Сегодня были даже готовы трое свидетелей для допросов, поэтому по мнению корреспондента, прокуратура не будет затягивать с рассмотрением этого дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года. Впоследствии отец пленника Кремля рассказал, что его сына жестоко избили российские заключенные при этапировании в Ростове-на-Дону. По его словам, произошло это после того, как злоумышленники узнали, по какой статье обвиняется Павел Гриб. Вместе с тем медики российского СИЗО, в котором незаконно удерживают украинца, заявили, что он не обращался с заявлениями об избиении и травм у него не обнаружено.