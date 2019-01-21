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      Хочу драться с Усиком, я один из самых привлекательных соперников для него, – полуфиналист WBSS

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      Эндрю Табити хочет драться с Александром Усиком
      Эндрю Табити хочет драться с Александром Усиком / boxingscene.com

      Полуфиналист второго сезона WBSS американец Эндрю Табити заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком до того, как украинец перейдет в супертяжелый вес. В прошлом году украинец стал первым победителем WBSS.

      Табити, который в полуфинале проведет бой против Юниэра Дортикоса, заявил, что у него остаются хорошие шансы на трофей. После турнира он хочет бой с Усиком.

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      "Я хочу драться с Усиком и этот бой впереди. Думаю, что я один из самых привлекательных соперников для него. Но посмотрим, что он будет делать", – сказал Табити.

      "Он достаточно быстрый, с хорошим ударом. Думаю, что если он перейдет в супертяжелый вес, то встретится с кем-то вроде Поветкина. Это уже немолодой боксер, который не сказать, что сильно искусный", – резюмировал американец.

      Эндрю Табити – 29-летний боксер, провел на профессиональном ринге 17 боев, в которых одержал все победы. В его активе 13 нокаутов. В четвертьфинале WBSS он победил россиянина Руслана Файфера.

       

       

      Напомним, что дата следующего поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) согласована. Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн.

      Теги: Спорт Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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