Хочу справедливости для предыдущего генпрокурора, – мама девочки, которая умерла в лагере

В июле прошлого года под Киевом в детском лагере "Славутич" отравилось 12 детей. Восьмилетняя Маргарита Лукашук даже впала в кому, а через два месяца умерла. Однако результатов расследование дела до сих пор нет.

Эту ситуацию в эфире 24 канала прокомментировала мама девочки Юлия Лукашук.

Читайте также: Смерть ребенка из-за отравления в лагере: наказали виновных

Она выразила надежду, что новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка увидит эту программу.

Я жду от него действий, потому что он в Верховной Раде сказал, что те дела, которые не расследуются, замороженные или тормозяться, в ближайшие сроки по ним будут действия, будет возобновлено расследование,

– сказала Юлия Лукашук.

Также она отметила, что хочет наказания для предыдущего главы ГПУ Юрия Луценко.

Ну, и конечно я очень хочу, чтобы была справедливость в отношении предыдущего Генерального прокурора, который очень "хорошо" повлиял на мою ситуацию. И не только на мою. Я надеюсь, что в принципе должны над ним в первую очередь провести расследование,

– добавила мама девочки.

"Ему должны вынести наказание минимум, не знаю, пожизненное, потому что то, что за 5 лет он сделал для всего – это недопустимо. Ничего не раскрыто", – подытожила Юлия Лукаш.

Что известно об отравлении и смерти девочки? Произошла трагедия на Киевщине в частном лагере "Славутич". Тогда на больничные койки попали 12 детей, в том числе 8-летнюю девочку Марго госпитализировали в тяжелом состоянии. Она впала в кому, и через несколько месяцев умерла . Эксперты во время проверки нашли кишечную палочку, стафилококк и патогенную флору.