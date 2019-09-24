01:18
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Хочу справедливости для предыдущего генпрокурора, – мама девочки, которая умерла в лагере

      9 Читати новину українською
      Маргарита Лукашук
      Маргарита Лукашук / Фото из открытых источников

      В июле прошлого года под Киевом в детском лагере "Славутич" отравилось 12 детей. Восьмилетняя Маргарита Лукашук даже впала в кому, а через два месяца умерла. Однако результатов расследование дела до сих пор нет.

      Эту ситуацию в эфире 24 канала прокомментировала мама девочки Юлия Лукашук.

      Читайте также: Смерть ребенка из-за отравления в лагере: наказали виновных

      Она выразила надежду, что новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка увидит эту программу.

      Я жду от него действий, потому что он в Верховной Раде сказал, что те дела, которые не расследуются, замороженные или тормозяться, в ближайшие сроки по ним будут действия, будет возобновлено расследование,
      – сказала Юлия Лукашук.

      Также она отметила, что хочет наказания для предыдущего главы ГПУ Юрия Луценко.

      Ну, и конечно я очень хочу, чтобы была справедливость в отношении предыдущего Генерального прокурора, который очень "хорошо" повлиял на мою ситуацию. И не только на мою. Я надеюсь, что в принципе должны над ним в первую очередь провести расследование,
      – добавила мама девочки.

      "Ему должны вынести наказание минимум, не знаю, пожизненное, потому что то, что за 5 лет он сделал для всего – это недопустимо. Ничего не раскрыто", – подытожила Юлия Лукаш.

      Что известно об отравлении и смерти девочки? Произошла трагедия на Киевщине в частном лагере "Славутич". Тогда на больничные койки попали 12 детей, в том числе 8-летнюю девочку Марго госпитализировали в тяжелом состоянии. Она впала в кому, и через несколько месяцев умерла . Эксперты во время проверки нашли кишечную палочку, стафилококк и патогенную флору.

      blog_ava
      ФИФА награждает лучших футболистов года: онлайн-трансляция
      23 сентября
      1038
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины ГПУ Юрий Луценко Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      23 сентября , 22:41 Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      272
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 сентября , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 811
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      23 сентября , 21:10 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 638
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      23 сентября , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 114
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 сентября , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук