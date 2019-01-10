"Хочу увидеть их воочию": Денисова потребует встречи с пленными в РФ моряками

Украинский омбудсвумен Людмила Денисова провела встречу с семьями пленных в России украинских моряков. На следующей неделе правозащитница собирается встретиться со своей русской коллегой Татьяной Москальковой, а также – председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым и директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

Об этом сама уполномоченный ВР по правам человека написала на своей Facebook-странице.

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Завершилась встреча с родными украинских военнопленных моряков. Вместе с рабочей группой Министерства обороны Украины, представителями органов государственной власти, координатором группы адвокатов, мы донесли до родственников наших ребят информацию о всех мерах, которые мы принимаем для возвращения моряков домой. Обсудили стратегию дальнейшей работы и ответили на вопросы родных,

– отметила правозащитница.

По словам Денисовой, она фактически ежедневно общается со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, поскольку пытается получить всю информацию об условиях содержания и состоянии украинских пленников.

"На следующей неделе планирую уехать в Москву и провести встречи с Татьяной Москальковой, Михаилом Федотовым, а также с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым. Во время встречи с директором ФСБ буду настаивать на предоставлении мне разрешения на посещение военнопленных. Хочу воочию увидеть их и пообщаться", – добавила Людмила Денисова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что вопрос освобождения захваченных украинских моряков для Кремля – это технологическая игра на фоне предстоящих выборов в Украине. К ней Кремль захочет задействовать не только моряков, но и других незаконно заключенных украинцев.

Почему Россия захватила украинские корабли и взяла в плен моряков?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа украинских кораблей все же продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.