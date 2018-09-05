Хочу вернуться в Украину, – Артем Милевский о своей дальнейшей карьере

Экс-форвард брестского "Динамо" Артем Милевский заявил, что хотел бы завершить карьеру там, где начинал.

Украинский футболист "Кишварды" Милевский рассказал, что хочет вернуться в Украину.

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Много украинцев? До приезда в Венгрию не слышал, чтобы на украинском разговаривали. А тут все на украинском. Вспомнил, и так на душе приятно стало. Потому что давно не слышал уже украинского языка. Очень хочу вернуться в Украину. Вообще лучше заканчивать карьеру там, где ее начинал. Пожалуй, это будет украинский клуб, – цитирует Милевского FootballHub.

Напомним, что венгерский футбольный клуб "Кишварда" заключил договор сроком на один год с украинским нападающим Артемом Милевским.

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