Хочу во второй раз поехать на "Евровидение", – Руслана

Певица Руслана Лыжичко в будущем не против во второй раз представить Украину на международном вокальном конкурсе Евровидение.

Об этом артистка заявила во время чата в "Главреде".

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Не скрываю, что хочу второй раз поехать на Евровидение и принять участие в батле. Когда и при каких обстоятельствах – еще не знаю. Должна почувствовать идеальное время для продвижения той идеи, ради которой я и пойду на участие во второй раз,

– рассказала Руслана.

Победительница Евровидения-2004 заметила, что во второй раз примет участие в конкурсе с целью популяризации источников чистой энергии. Ведь именно эту идею сейчас артистка старается передать в своих песнях.

"Это будет уже не участие, а миссия через музыку, с помощью музыки и самого конкурса. Мне важно использовать абсолютно все сцены для того, чтобы превращать мир в чистую энергию, делать популярными чистые источники энергии", – добавила певица.

Напомним, в 2004 году Руслана победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стамбуле (Турция). Тогда, представительница Украины покорила зрителей с песней Wild Dances, за которую получила 280 баллов.