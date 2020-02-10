Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подробно рассказал о запланированном "Марше достоинства" в Крым. Он отметил, что участие готовы взять много народных депутатов Украины и даже конгрессмены США. В то же время он признался, что организаторы готовы к тому, что оккупант может начать стрелять.

О том, как будет выглядеть акция "Марш достоинства. Мир – против насилия и оккупации", Мустафа Джемилев рассказал в интервью изданию "Крым.Реалии".

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Кто примет участие в марше

Поскольку организаторы марша понимают, что будут иметь дело с неадекватным государством-оккупантом, то придумали возрастной ценз для тех, кто пойдет в первых рядах. Это будут люди, которые уже прожили среднюю продолжительность жизни – 73 года.

Я вполне подпадаю под эту категорию, так что я там точно буду. Прежде всего мы рассчитываем на свои силы, но я думаю, что там будет очень много депутатов Верховной Рады,

– заявил лидер крымскотатарского народа.

Он перечислил парламентские партии, которые уже выразили свою поддержку "Маршу достоинства":

"Европейская солидарность";

"Голос";

"Батькивщина";

"Слуга народа".

Впрочем, как отметил экс-председатель Меджлиса и народный депутат Украины шести созывов, организаторы в первую очередь хотели бы привлечь внимание депутатов Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я думаю, что с США тоже будут представители – некоторые конгрессмены. Идея состоит в следующем: на всех уровнях – в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и так далее – уже признали незаконность оккупации, но ни одно из этих решений не выполняется", – отметил Мустафа Джемилев.

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Поэтому организаторы "Марша достоинства" приглашают их всех посмотреть, какова истинная ситуация. Это должно привести в первую очередь к усилению санкционного давления против России.

"Сюрпризы" для оккупантов

Джемилев заявил, что не хочет облегчать жизнь оппоненту – России, оккупировавшей Крым. Поэтому он не будет разглашать всех деталей, как будет проходить марш. Мол, пусть ждут на всех трех контрольно-пропускных пунктах.

Какими будут действия организаторов марша, если их встретят представители оккупационной власти – тоже секрет. По словам лидера крымскотатарского народа, они могут быть неприятными для участников шествия, но здесь говорится о территориальной целостности и достоинстве людей, которых лишили Родины.

У нас часто говорят: "Там человеческие жизни, нельзя рисковать". Так мы почти без выстрела и отдали Крым. Если бы там был настоящий отпор, я думаю, Донбасса бы и не было,

– заявил экс-нардеп.

Готовы ли организаторы марша к выстрелам со стороны оккупантов

Мустафа Джемилев признает, что россияне, оккупировавшие Крым, могут начать стрелять. Впрочем, уверяет: никто не собирается сидеть молча, смирившись с оккупацией.

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"Мы рассматриваем несколько вариантов реакции. Возможно, они закроют пункты пропуска, может, будут провокации с российской стороны, чтобы вызвать какие-то стычки. Но мы это все скрупулезно просчитываем", – заверил лидер крымских татар.

Резюмируя, он подчеркнул, что "Марш достоинства" должен быть мирной гражданской акцией, направленной на нарушение темы Крыма и содействие деоккупации без применения силы.

Что известно о Шествие достоинства в Крым?

Крымские татары и другие украинские активисты намерены пройти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие запланировано на 2 мая, а стартует оно в пункте пропуска "Чонгар".



Таким образом крымчане хотят привлечь внимание к оккупации их родного края Россией, а также замалчиванию этой темы в информационном пространстве.