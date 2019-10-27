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      Ходил по городу в футболке с серпом и молотом: как в Кривом Роге наказали нарушителя

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      В такой футболке парень разгуливал по Кривому Рогу
      В такой футболке парень разгуливал по Кривому Рогу / Главком

      В Кривом Роге мужчина разгуливал в красной футболке с запрещенной в Украине коммунистической символикой – серпом и молотом и красной пятиконечной звездой.

      В таком наряде местный житель гулял 14 июня в течение шести часов вблизи ТРЦ "Плаза" в Кривом Роге. Об этом говорится в материалах Дзержинского районного суда города.

      Читайте также: Конституционный суд признал декоммунизацию законной: опубликовано решение

      Элементы, изображенные на футболке мужчины, подпадают под запрет украинского законодательства, предусматривающего лишение свободы до пяти лет.

      К запрещенной символике относят: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, на которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

      Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

      Поэтому суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменили на испытательный срок в течение одного года.

      Отдельно суд возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательств: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования.

      заборонена символіка
      Запрещена в Украине символика / инфографика пресс-службы МВД

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Решение суда Новости Кривого Рога Декоммунизация Законодательство
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