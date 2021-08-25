Ходили с братьями купаться на реку: в Харькове утонул 12-летний мальчик

В Индустриальном районе Харькова трое братьев пошли купаться на реку без разрешения родителей. Вместе с ними были еще несколько товарищей. Впоследствии один из братьев – 12-летний подросток пропал в водоеме. На следующий день его тело нашли спасатели.

Подростки пошли купаться на реку на День Независимости 24 августа. Тогда же и пропал 12-летний парень. Утром 25 августа тело школьника нашли работники ГСЧС.

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Что известно о трагической смерти 12-летнего подростка

Трое братьев 9, 10 и 12 лет с товарищами пошли купаться на пруд поблизости. Вдруг они обнаружили, что один из братьев исчез. Дети прибежали к отцу и рассказали, что случилось. Сначала парня пытались отыскать самостоятельно, но не удалось.

Отец пропавшего сообщил в полицию около 19 часов. Уже утром следующего дня подростка нашли мертвым. Следователи открыли уголовное производство из-за несчастного случая. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Последние несчастные случаи на водоемах

На Львовщине 19 августа трагически погиб 35-летний рыбак. Он плавал на надувной шине, но внезапно начал тонуть. В то время его жена рыбачила на берегу.

Вблизи Лазурного под Херсоном 19 августа мужчину с ребенком унесло в море во время купания. Они находились на надувном матрасе. Тело 8-летнего мальчика нашли у берегов. Мертвого отца нашли почти через неделю в Крыму.

В Одессе спасатели 20 августа нашли пустую лодку среди водоема. В ней был просроченный пропуск для рыбаков с фотографией. Впоследствии неподалеку нашли труп мужчины. Он оказался похожим на рыбака с фото. Детали устанавливает полиция.



Правила поведения на воде / Инфографика 24 канала