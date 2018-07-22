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"Ходячие мертвецы" 9 сезон: первый официальный трейлер и уход главной звезды из сериала

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"Ходячие мертвецы" 9 сезон: первый трейлер
"Ходячие мертвецы" 9 сезон: первый трейлер / Скриншот из видео

Американская лента "Ходячие мертвецы" продолжила свою историю на еще один 9 сезон и показала свой первый официальный трейлер, который длится более 5 минут.

В рамках грандиозного фестиваля Comic Con, проходящего в Сан-Диего, США, было представлено невероятное количество трейлеров новых фильмов и сериалов. Одним из таким стал знаменитый многосезонной американский сериал "Ходячие мертвецы" Фрэнка Дарабонта, стартовавший 31 октября 2010 года на канале AMC.

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В довольно длинном 5-минутном видеотрейлере показана жизнь актеров и целого лагеря после смерти сына главного героя Рика Граймса (Эндрю Линкольн) – Карла (Риггз), а также борьбу как с внешним миром, так и с новыми врагами в середине общины и вне ее . О судьбе предыдущего антигероя Нигана (Джеффри Дин Моргана), которого главные герои оставили под охраной в своем лагере, ничего не упоминается. Возможно, создатели сезона решили сохранить главную интригу сезона.

Ходячие мертвецы 9 сезон: смотреть видео трейлера онлайн

 

Во время фестиваля Comic Con представители "Ходячих мертвецов" также подтвердили слухи в СМИ, что предстоящий сезон станет последним в составе шоу для актера Эндрю Линкольна. Главная звезда сериала в роли полицейского Рика Граймса участвовал в съемках целых 10 лет и по собственному желанию решил завершить свою историю с лентой. Причиной тому стала постоянная удаленность семьи актера, поскольку он много времени проводит на съемках США, а его родные проживают в Великобритании.

Новым шоураннером "Ходячих" назначена Анджела Кенг, ранее выступавшая сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Премьера 9 сезона зомби-хоррора, состоящего из шестнадцати эпизодов, состоится в этом году 7 октября.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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