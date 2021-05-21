Во время празднований к 2 девушкам, которые не были в национальном наряде, подошел парень с микрофоном и спросил, как они относятся к параду вышиванок.
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Харьковчанка сделала оскорбительное заявление относительно участников парада вышиванок
Это просто отвратительно. Я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – нацистский лозунг,
– заявила девушка.
Она также отметила, что участники мероприятия "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, ходят и занимаются х*йней". Это девушке почему-то кажется смешным. Продолжая свою мысль, она добавила: "Они якобы отстаивают... я не знаю, какой сегодня день. День вышиванок?"
После этого парень с микрофоном задал свой следующий вопрос: "Так вы считаете этот парад парадом быдла?". На что харьковчанка ответила, что отчасти да, ведь участники парада "невежественные люди, которым нечего делать".
Парад вышиванки в Харькове: что известно
- В третий четверг мая в Украине уже 15 лет подряд отмечают День вышиванки. В этом году праздник выпал на 20 мая.
- В праздничном шествии в Харькове приняли участие, по данным СМИ, более 600 человек.
- Люди прошлись со 100-метровым флагом и устроили праздничный велопробег, а также импровизированный концерт с фотозоной с древней национальной одеждой.