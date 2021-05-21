Во время празднований к 2 девушкам, которые не были в национальном наряде, подошел парень с микрофоном и спросил, как они относятся к параду вышиванок.

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Харьковчанка сделала оскорбительное заявление относительно участников парада вышиванок

Это просто отвратительно. Я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – нацистский лозунг,

– заявила девушка.

Она также отметила, что участники мероприятия "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, ходят и занимаются х*йней". Это девушке почему-то кажется смешным. Продолжая свою мысль, она добавила: "Они якобы отстаивают... я не знаю, какой сегодня день. День вышиванок?"

После этого парень с микрофоном задал свой следующий вопрос: "Так вы считаете этот парад парадом быдла?". На что харьковчанка ответила, что отчасти да, ведь участники парада "невежественные люди, которым нечего делать".

Парад вышиванки в Харькове: что известно