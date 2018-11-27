"Хоффенхайм" – "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Немецкий "Хоффенхайм" и донецкий "Шахтер" назвали составы команд на матч 5-го тура Лиги чемпионов.

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На игру украинский клуб вышел без своих лидеров – Марлоса и Ярослава Ракицкого. В центре защиты сыграет пара Кривцов-Хочолава, а вот на флангах будут действовать Матвиенко и Данченко. Скорее всего, роль атакующего полузащитника будет выполнять Исмаили. В центре поля Паулу Фонсека выставил Степаненко, Майкона и Коваленко. В атаке сыграют капитан Тайсон и Мораес.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нордтвейт, Демирбай, Шульц, Цубер, Бельфодиль, Фогт (К), Крамарич, Салаи.

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон (К), Жуниор Мораес, Матвиенко, Майкон, Исмаили, Коваленко, Данченко

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Напомним, матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.