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      Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

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      Хоффенхайм – Шахтер анонс матча
      Хоффенхайм – Шахтер анонс матча / ФК "Шахтер"

      Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" проведет один из ключевых матчей в нынешней Лиге чемпионов. В матче против "Хоффенхайма" станет известно, смогут ли "горняки" рассчитывать на еврокубковую весну. А если так, то где именно – в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

      Хоффенхайм – Шахтер. Главное

      Дата: 27 ноября, 22:00.
      Стадион: "Рейн-Некар Арена", Зинсхайм, Германия
      Главный арбитр: Иван Кружляк
      Телетрансляция на телеканале "Футбол 1", сайте Oll.tv, онлайн-трансляция на сайте 24 канала

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      Важность матча

      В этом матче на кону для "Шахтера", как и для "Хоффенхайма", стоит все. В случае победы – возможность сыграть в еврокубках весной. И здесь речь не только о Лиге Европы, но и Лиге чемпионов. Но для этого нужно приложить немало усилий – выиграть два матча. Но если у "горняков" вторым будет домашний матч с "Лионом", то "Хоффенхайму" придется играть на выезде против "Мансити". В случае ничьей судьба второго места в плей-офф Лиги чемпионов будет зависеть от результата встречи "Лион" – "Манчестер Сити".

      В случае поражения, "Шахтер", фактически попрощается с еврокубками. Ничья же оставляет призрачные шансы.

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      Предыдущий матч

      Домашний матч против "Хоффенхайма" стал для "Шахтера" в определенной степени холодным душем. Казалось, что дончане не должны иметь проблем с немецкой командой, которая шла из четвертой корзины (сам "Шахтер" – из второй). Но уже на шестой минуте встречи в Харькове гостям удалось забить. В целом же в матче "горняки" спаслись в концовке благодаря точному удару Майкона.

      Перед игрой

      "Шахтер" традиционно получил больше времени на подготовку к матчу Лиги чемпионов. Команда свой матч сыграла еще в пятницу. Но не слишком удачно – не сумела обыграть на своем поле "Львов". Дончане так и не забили в ворота гостей, и матч закончился в нулевую ничью.

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      Не в слишком хорошем настроении к этому матчу подходит и "Хоффенхайм". "Крестьяне" свой матч сыграли в субботу, и могли рассчитывать на выездную победу над "Гертой". На 55-й минуте защитник Эрмин Бичакчик оформил дубль (первый гол он забил на первой минуте матча) и сделал счет 1:3. Но удержать преимущество гости не сумели. Как итог – результативная ничья 3:3.

      Проблемы команд

      В этом матче "Шахтер" не сможет рассчитывать на двух ключевых игроков. И их потеря выглядит значительной. Это центральный защитник Ярослав Ракицкий. А также полузащитник Марлос. Они даже не отправились с командой в Германию. Не полетел на матч еще один центральный защитник Иван Ордец. Поэтому в центре защиты тренер Паулу Фонсека сможет использовать лишь двух игроков – Давида Хочолаву и Сергея Кривцова. Или же перевести на эту позицию Николая Матвиенко.

      У "Хоффенхайма" точно в этом матче не сыграют Флориан Гриллич (автор первого гола в ворота "Шахтера" в Харькове) и Нуху Касим. Зато восстановился Керем Демирбай. Есть сомнения относительно Рисса Нелсона, и он может не сыграть в этом матче.

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      Слово участникам

      "Мы прекрасно понимаем, что осталось всего два матча. Это ни в коем случае не облегчает наших задач или улучшает настроение. Есть своеобразное давление: два матча нужно выигрывать. В принципе, мы всегда выходим на поле только за победой. Завтрашняя встреча – решающая как для нас, так и для "Хоффенхайма". Обе команды хотят взять максимум. Настраиваемся на сложный поединок, ведь соперник является очень прочным и в атаке, и в обороне", – рассказал Паулу Фонсека.

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      "Они достаточно крепкие и быстрые – мы должны быть к этому готовы. Я поэтому и сказал сначала, что впереди интересный поединок. Считаю, мы очень неплохо сыграли с ними на выезде. А завтра – домашний матч, и в поддержке болельщиков наша преимущество. Вполне сосредоточены, способны выполнить план и добиться результата", – заявил Эрмин Бичакчич.

      Прогноз

      "Шахтеру" будет очень тяжело в этом матче. Поэтому положительным результатом для "горняков" будет даже ничья. Несмотря на то, что она оставляет шансы даже на Лигу чемпионов. Но тогда дома надо побеждать "Лион" и чтобы "Мансити" победил "Хоффенхайм". Но играть на ничью – это не лучший результат.

      Многое в этом матче будет зависеть от того, как пойдет игра у лидеров "Шахтера". Если Тайсон и Исмаили будут чувствовать себя раскованно и находить свободные зоны, они могут принести результат. Главное – не наделать ошибок в защите.

      Прогноз – 1:1.

      Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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