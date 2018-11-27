Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против немецкого "Хоффенхайма". Матч лиги чемпионов будет доступен к просмотру и в Украине, как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей лиги чемапионив в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и будет показан матч "Хоффенхайм" – "Шахтёр". Начало трансляции 21:55. Сама игра начнется в 22:00.

Читайте также: Хоффенхайм – Шахтёр: анонс матча Лиги чемпионов

Перед самым матчем на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости буду давать свой прогноз, а также анализ матчей после их окончания. Здесь также будут интервью с места событий.

Смотреть онлайн матч "Хоффенхайм" – "Шахтёр" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Шахтёр" проведет сайт 24 Канала.

Напомним, матч "Хоффенхайм" – "Шахтёр" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи в 22:00.