Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов. Это будет борьба команды за возможность продолжить выступление в Лиге чемпионов весной 2019 года. Онлайн матча – на сайте 24 Канала.

Перед этим матчем команды занимают два последних места в своей группе – "Шахтер" имеет два очка, в то время как "Хоффенхайм" – три балла. Так что победа дает шансы занять второе место в группе, а также лишить на это шансы соперника. Читайте также: Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов Матч начнется в 22:00.