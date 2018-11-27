Хоффенхайм – Шахтер: онлайн матча Лиги чемпионов
Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов. Это будет борьба команды за возможность продолжить выступление в Лиге чемпионов весной 2019 года. Онлайн матча – на сайте 24 Канала.
Перед этим матчем команды занимают два последних места в своей группе – "Шахтер" имеет два очка, в то время как "Хоффенхайм" – три балла. Так что победа дает шансы занять второе место в группе, а также лишить на это шансы соперника.
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Матч начнется в 22:00.
Источник: 24 Канал
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