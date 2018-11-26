Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет матч Лиги чемпионов против "Хоффенхайма". Букмекеры оценили шансы на победу в этом матче "горняков" и их соперников.

Стоит отметить, что все букмекеры отдали предпочтение в этом матче "Хоффенхайму". На победу немецкой команды самый низкий коэффициент в "Фаворит спорт" – 1,79. Наибольший коэффициент выставили в PariMatch – 1,84. Что касается William Hill, то у них победа хозяев поля получила 1,83. В Marathon bet коэффициент на победу "Хоффенхайма" – 1,82.

Читайте также: "Шахтер" улетел на матч Лиги чемпионов без двух ключевых игроков

Что касается победы "Шахтера", то самый высокий коэффициент в Marathon bet – до 4,20. Несколько ниже показатель выставили в "Фаворит спорт" – 4,15. Наименьший коэффициент в PariMatch – 3,85. Эксперты из William Hill принимают ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 4,00.

Те же 4,00 в William Hill выставили и на ничью в этом матче. Аналогичный показатель и у "Фаворит спорт". Значительно выше цифры в остальных букмекеров – 4,20 в Marathon bet и 4,30 в PariMatch.

Читайте также: Можно ли проводить матчи в Украине после введения военного положения: заявление УЕФА

Напомним, матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 канала.