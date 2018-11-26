19:18
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Хоффенхайм – Шахтер прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

      120 Читати новину українською
      Хоффенхайм – Шахтер прогноз букмекеров
      Хоффенхайм – Шахтер прогноз букмекеров / ФК "Шахтер"

      Во вторник, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет матч Лиги чемпионов против "Хоффенхайма". Букмекеры оценили шансы на победу в этом матче "горняков" и их соперников.

      Стоит отметить, что все букмекеры отдали предпочтение в этом матче "Хоффенхайму". На победу немецкой команды самый низкий коэффициент в "Фаворит спорт" – 1,79. Наибольший коэффициент выставили в PariMatch – 1,84. Что касается William Hill, то у них победа хозяев поля получила 1,83. В Marathon bet коэффициент на победу "Хоффенхайма" – 1,82.

      Читайте также: "Шахтер" улетел на матч Лиги чемпионов без двух ключевых игроков

      Что касается победы "Шахтера", то самый высокий коэффициент в Marathon bet – до 4,20. Несколько ниже показатель выставили в "Фаворит спорт" – 4,15. Наименьший коэффициент в PariMatch – 3,85. Эксперты из William Hill принимают ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 4,00.

      Те же 4,00 в William Hill выставили и на ничью в этом матче. Аналогичный показатель и у "Фаворит спорт". Значительно выше цифры в остальных букмекеров – 4,20 в Marathon bet и 4,30 в PariMatch.

      Читайте также: Можно ли проводить матчи в Украине после введения военного положения: заявление УЕФА

      Напомним, матч "Хоффенхайм" –  "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 канала.

      Теги: Лига чемпионов Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир
       28 марта 2013 , 14:24
      Василий Ломаченко получит награду "Боксер года" перед боем с Линаресом
       11 мая , 14:13
      Милевский встретил Новый Год в компании Лукашенка. ФОТО
       2 января 2015 , 14:43
      Ярмоленко поборется с Роналду и Месси за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
       26 ноября 2015 , 18:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук