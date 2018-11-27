В матче между немецким "Хоффенхаймом" и донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов три гола было забито в первом тайме с разницей в минуту между каждым из них.

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Сначала дважды забил "Шахтер". Первым голом отличился Исмаили, который в этом матче исполнял роль крайнего защитника, который действовал по всему флангу.

Видео гола Исмаили

А уже через минуту ошибкой полузащитников "Хоффенхайма" воспользовались Мораес и Тайсон. Первый поборолся и отобрал мяч, а второй – вышел на ворота Бауманна и забил.

Видео гола Тайсона

Но радость "горняков" была не долгой. Проходит минута времени – и голом отметился Крамарич. Он получил шедевральный пас с центра поля, (защитники "Шахтера" ошиблись в этом эпизоде), и нападающий перебросил Пятова. Мяч от штанги влетел в ворота.

Видео гола Крамарича

НО "Хоффе" сумел сравнять счет еще до перерыва. Отличился Цубер, который головой перебросил Пятова, который неудачно сыграл на выходе, а затем застыл в неудачной позиции.

Видео гола Цубера