Харьковская облгосадминистрация во главе с Айной Тимчук отправила в Киев данные, которые не соответствуют действительности. Информация касалась готовности приемных отделений в опорных больницах для пациентов с коронавирусом.

Как выяснил Newsroom, еще в начале апреля чиновники отправили в Кабмин документ об окончании капитального ремонта в семи больницах. В этот список вошли медучреждения:

Богодухова;

Валок;

Краснограда;

Купянска;

Лозовой;

Дергачов;

Вовчанска.

Всего на ремонтные работы было выделено 120 миллионов гривен, из которых к 1 января 2021 года было использовано 117. Финансирование также осуществлялось за счет местных бюджетов.

Информацию о готовности приемных отделений журналистам издания подтвердили и в Министерстве развития общин и территорий, сославшись на данные ХОГА. Однако реальность не везде совпадает с отчетами чиновников. Журналисты посетили больницы, которые были указаны в отчете обладминистрации.



Ответ на запрос / Скриншот

В Лозовской ЦРБ отделение еще не начало работать. Как рассказала корреспонденту Newsroom советница главы Лозовской городской территориальной громады Анна Скорик, осталось сделать совсем немного.

"В здании рабочие заканчивают ремонт. Официальное открытие планируем 11 мая. Сейчас некоторые помещения нового приемного отделения уже функционируют, там работают медики, они принимают людей. В некоторых помещениях все еще проходят работы", – сообщила Скорик.

В Валковской ЦРБ, несмотря на отремонтированный фасад здания и свежий асфальт на тротуарах, приемное отделение оказалось под замком. По словам сотрудников больницы, официальное открытие запланировано на 5 или 6 мая.

По данным журналистов "Вечірніх новин", еще не готовы объекты в Вовчанске и Краснограде. В первом случае главврач заявил, что еще идут ремонтные работы. Сами строители комментировать ситуацию отказались и скрылись от сотрудников СМИ за дверями больницы.

Что же касается ситуации в Краснограде, то еще 5 апреля глава ХОГА Айна Тимчук заявляла, что объект готов на 98%. Хотя на тот момент, согласно поданным в Кабмин данным, ремонт уже был закончен. По состоянию на 21 апреля работы еще продолжались.

Впрочем, на нескольких объектах все же уложились в сроки. В Дергачевской ЦРБ приемное отделение расширили до 700 квадратных метров. Теперь оно включает диагностические и рентген-кабинеты, а также комнату для томографа.

В приемном отделении Богодуховской ЦРБ ремонтные работы вышли на завершающую стадию еще в июне 2019 года. На первом этаже больницы — в поликлиническом отделении и хирургическом корпусе — заменили окна, капитально отремонтировали холл, а также коридор дневного стационара и стоматологического отделения. Информацию о готовности приемного отделения журналистам Newsroom подтвердили и сотрудники Купянской ЦРБ.

Таким образом, ХОГА отрапортовала о готовности приемных отделений в семи больницах. Из них сейчас действительно готовы три объекта, еще два планируют открыть в ближайшее время.