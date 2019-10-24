09:02
24 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, 23 октября
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, 23 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Екатерина Петренко
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Екатерина Петренко

      "Хохляндія жити не дає": бранець Кремля опинився в лікарні через голодування

      419
      Бранець Кремля Шумков потрапив у лікарню через голодування
      Бранець Кремля Шумков потрапив у лікарню через голодування / Фото з Facebook

      Заручник Кремля, військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков голодує 10-й день, аби Росія не використовувала політв'язнів задля тиску на Україну. Бранця вивезли з виправної колонії до лікарні в Управління федеральної служби виконання покарань місто Торжок Тверської області.

      Про це 23 жовтня повідомив його захисник Роман Лизлов.

      Важливо: Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?

      Інформація, що Шумкова вивезли до СІЗО Москви, виявилась неправдивою. 23 жовтня продовжено розгляд справи за його скаргою щодо незаконного утримання в штрафному ізоляторі.


      Олександр Шумков – ексохоронець колишнього очільника "Правого сектора" Дмитра Яроша

      Також тітка заручника Кремля – Людмила Шумкова оприлюднила його лист від 17 жовтня. У ньому бранець описує умови утримання та ставлення до нього у колонії.

      Чекаю на відвідини обох адвокатів і консула. Тримаюсь чудово. Відчуваю, як Господь і душі всіх моїх духовних вчителів, починаючи зі Святослава Хороброго, підтримують мене. Хоча знову почались словесні провокації. Лікарка, яка приходила вимірювати мою вагу і тиск, прокоментувала моє голодування так: "Хохляндія нам жити спокійно не дає"... Приходили до мене на діалог, але я сказав, що "діалог буде", коли до мене приїде Москалькова,
      – написав Шумков.

      Бранець припустив також, що переговори щодо обміну заручників між Росією та Україною зриваються.

      "Ні, то ні. Тут річ про інтереси моєї країни, якій я, як воєнний, давав присягу. Путін робить з себе образ "чіткого хлопця", нехай тоді скаже чітко "так" або "ні", а не виляє, як останній картковий шулер. Твердо вірю, що з нами Бог! Міцно обіймаю, тримайтесь!" – висловився політв'язень.

      Читайте також: "П*даль бандерівська, пам'ятай про Гандзюк": погрожують тітці бранця Кремля, який голодує

      Чому голодує Шумков?

      Голодувати бранець почав 14 жовтня – в День захисника України. Він переконаний, що РФ шантажує Україну, пов'язуючи питання обміну заручників з відводом військ та внесенням змін до Конституції України. А тому вважає, що РФ використовує бранців для тиску, аби Україна пішла на поступки. Шумков голодує, аби Росія припинити шантаж з використанням ув'язнених на перемовинах в Мінському та Нормандському форматах. А також щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на його листи та публічні заяви Денисової щодо необхідності медичного обстеження.

      16 жовтня український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав Шумкова у російській колонії. Москалькова донині не відреагувала.

      Також Наразі досі немає жодної офіційної реакції на його голодування з боку Президента України, МЗС, консульської служби посольства України в РФ.


      Шумков голодує з 14 жовтня, аби РФ припинила шантажувати Україну питанням обміну заручників

      Що відомо про Олександра Шумкова?

      З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

      До теми: Балух підтримав заґратованого в карцері політв'язня Шумкова: зворушливе відео

      З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

      У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся. Його адвокат Олексій Барановський з імовірною причетністю українських спецслужб до викрадення пов'язує те, що Шумкова не повернули в Україну при обміні "35 на 35".

      Що відомо про справу Шумкова?У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської тюрми, де катують. ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області.

      Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі.

       

      blog_ava
      Гигантских крыс сняли на видео в супермаркете Киева
      сегодня
      464
      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Обмен пленными Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сегодня , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 243
      Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился
      сегодня , 06:40 Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился
      Вероніка Климська 478
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сегодня , 01:00 Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      Антон Голобородько 321
      Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      23 октября , 23:00 Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 967
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      23 октября , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 260
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук