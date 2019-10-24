"Хохляндія жити не дає": бранець Кремля опинився в лікарні через голодування

Заручник Кремля, військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков голодує 10-й день, аби Росія не використовувала політв'язнів задля тиску на Україну. Бранця вивезли з виправної колонії до лікарні в Управління федеральної служби виконання покарань місто Торжок Тверської області.

Про це 23 жовтня повідомив його захисник Роман Лизлов.

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Інформація, що Шумкова вивезли до СІЗО Москви, виявилась неправдивою. 23 жовтня продовжено розгляд справи за його скаргою щодо незаконного утримання в штрафному ізоляторі.



Олександр Шумков – ексохоронець колишнього очільника "Правого сектора" Дмитра Яроша

Також тітка заручника Кремля – Людмила Шумкова оприлюднила його лист від 17 жовтня. У ньому бранець описує умови утримання та ставлення до нього у колонії.

Чекаю на відвідини обох адвокатів і консула. Тримаюсь чудово. Відчуваю, як Господь і душі всіх моїх духовних вчителів, починаючи зі Святослава Хороброго, підтримують мене. Хоча знову почались словесні провокації. Лікарка, яка приходила вимірювати мою вагу і тиск, прокоментувала моє голодування так: "Хохляндія нам жити спокійно не дає"... Приходили до мене на діалог, але я сказав, що "діалог буде", коли до мене приїде Москалькова,

– написав Шумков.

Бранець припустив також, що переговори щодо обміну заручників між Росією та Україною зриваються.

"Ні, то ні. Тут річ про інтереси моєї країни, якій я, як воєнний, давав присягу. Путін робить з себе образ "чіткого хлопця", нехай тоді скаже чітко "так" або "ні", а не виляє, як останній картковий шулер. Твердо вірю, що з нами Бог! Міцно обіймаю, тримайтесь!" – висловився політв'язень.

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Чому голодує Шумков?

Голодувати бранець почав 14 жовтня – в День захисника України. Він переконаний, що РФ шантажує Україну, пов'язуючи питання обміну заручників з відводом військ та внесенням змін до Конституції України. А тому вважає, що РФ використовує бранців для тиску, аби Україна пішла на поступки. Шумков голодує, аби Росія припинити шантаж з використанням ув'язнених на перемовинах в Мінському та Нормандському форматах. А також щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на його листи та публічні заяви Денисової щодо необхідності медичного обстеження.

16 жовтня український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав Шумкова у російській колонії. Москалькова донині не відреагувала.

Також Наразі досі немає жодної офіційної реакції на його голодування з боку Президента України, МЗС, консульської служби посольства України в РФ.





Шумков голодує з 14 жовтня, аби РФ припинила шантажувати Україну питанням обміну заручників

Що відомо про Олександра Шумкова?

З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

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З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся. Його адвокат Олексій Барановський з імовірною причетністю українських спецслужб до викрадення пов'язує те, що Шумкова не повернули в Україну при обміні "35 на 35".

Що відомо про справу Шумкова?У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської тюрми, де катують. ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області.



Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі.