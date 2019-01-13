Хоккеист переправил шайбу в ворота соперников лицом: видео кровавого инцидента

В матче НХЛ между "Эдмонтоном" и "Аризоной" нападающий гостей Конор Гарланд одну из шайб забил лицом. Однако бросок его партнера был настолько мощный, что после удара в хоккеиста началось кровотечение.

Во втором периоде "Аризона" играла в большинстве. Во время одной из атак Гарланд упал на лед. И когда хоккеист поднимался, в его лицо влетела шайба. А после этого она залетела за линию ворот. Поэтому гол засчитали на Гарланда.

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После этого эпизода хоккеисту оказывали помощь медики. У него началось кровотечение – шайба разбила ему лицо выше брови.

И Гарланд не только сумел впоследствии вернуться на лед, но и в третьем периоде забил победную шайбу своей команды.

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