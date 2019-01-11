Хоккеист развеселил зрителей и комментаторов на матчи НХЛ проблемой с коньками: видео
Во время матча НХЛ между командами "Лас-Вегас" и "Сан-Хосе" у защитника хозяев Нейта Шмидта возникли проблемы с коньками. Пытаясь их решить, он порадовал зрителей на трибунах и комментаторов матча.
Во время матча часть защитного обмундирования игрока выпала и зацепилась за коньки. Это не позволяло Шмидту кататься как следует. Поэтому он пытался изо всех сил избавиться от проблемы. При этом не забывал выполнять свои основные задачи – защищать ворота своей команды.
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Только когда игрок сел на скамейку запасных, он смог решить проблему.
Сам матч закончился победой "Сан-Хосе" 3:2.
Источник: 24 Канал
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