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      Хоккеист развеселил зрителей и комментаторов на матчи НХЛ проблемой с коньками: видео

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      Нейт Шмидт
      Нейт Шмидт / nhl.com

      Во время матча НХЛ между командами "Лас-Вегас" и "Сан-Хосе" у защитника хозяев Нейта Шмидта возникли проблемы с коньками. Пытаясь их решить, он порадовал зрителей на трибунах и комментаторов матча.

      Во время матча часть защитного обмундирования игрока выпала и зацепилась за коньки. Это не позволяло Шмидту кататься как следует. Поэтому он пытался изо всех сил избавиться от проблемы. При этом не забывал выполнять свои основные задачи – защищать ворота своей команды.

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      Только когда игрок сел на скамейку запасных, он смог решить проблему.

      Сам матч закончился победой "Сан-Хосе" 3:2.

      Теги: Спорт Курьезные новости Хоккей
      Источник: 24 Канал
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