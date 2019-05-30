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      Хоккеист украинского происхождения трижды был за шаг от смерти: шокирующая история и видео 18+

      Сделано в Украине 74 Читати новину українською

      История про известного хоккеиста украинского происхождения Клинта Маларчука, который родился в рубашке, ведь уже несколько раз едва не ушел из жизни. Впервые это произошло на льду во время игры, когда ему перерезали горло коньками. Остальные два раза он был в шаге от смерти из-за попыток самоубийства.

      Маларчуку перерезали горло коньками

      22 марта 1989 зрители собрались на очередной матч серии NHL, где "Баффало Сэйбрс" принимали "Сент-Луис Блюз". На очередной атаке игроки снесли ворота и разлетелись в разные стороны. А через мгновение трибуны стали свидетелями кровавой сцены.

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      Комментаторы попросили отвернуть камеры, в двух зрителей случился сердечный приступ, еще несколько потеряли сознание. В тот момент Клинт подумал: "Не хочу, чтобы мама видела, как я умираю в прямом эфире".

      Как его удалось спасти? К вратарю сразу бросился физиотерапевт, ведь он знал, что перерезана яремная вена, – обычно от такой травмы умирают за 2-3 минуты. Впрочем, у Джима Пиццутелли был опыт вьетнамской войны – он понимал, как обращаться с такими кровотечениями: он хладнокровно крепко пережал вену и вывел хоккеиста с ледовой арены.

      Хокеїст Клінт Маларчук
      Хоккеист Клинт Маларчук

      На тот момент Маларчук уже потерял полтора литра крови. Впоследствии ему наложили 300 швов, у него навсегда остался рубец длиной 16 сантиметров. Но он выжил. Потом врачи сказали, что хоккеист родился в рубашке.

      Заметим, если бы лезвие прошло на 3 миллиметра выше, все бы закончилось трагически. И если бы это произошло в другом периоде, когда ворота, которые защищал Маларчук, находились бы на противоположной стороне площадки — он бы не успел добежать до выхода со льда и умер бы от потери крови.

      Уже вскоре он сидел в телевизионной студии и спокойно рассказывал о пережитом. За 10 дней он вернулся на лед. Маларчуком увлекались. "вот так отвага", "настоящий герой", "вот такими должны быть хоккеисты", – говорили восторженные фаны. За несколько месяцев про историю уже все и забыли, а для Клинта все только начиналось.

      Психические расстройства и первая попытка самоубийства

      Вскоре ему начали сниться кошмары – то же лезвие конька, кровь, врачи и все это с ощущением, что вот-вот умрешь. Как следствие: нарушение сна, депрессии и злоупотребления алкоголем. Ему выписывали лекарства, но те не помогали.

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      Никто не догадался, что у Маларчука пост-травматический синдром, что ему нужна помощь психолога. Зато он молча страдал. Пока однажды не совместил бутылку скотча и множество обезболивающего. В итоге – 2 месяца в коме.

      Вторая попытка самоубийства

      Впоследствии он ушел из профессионального спорта, перешел на тренерскую работу, но психические проблемы не исчезли. Как-то выпив 20 бутылок пива – он взял ружье и выстрелил. Пуля застряла в черепе возле глаза, не причинив никакого вреда.

      Я уже в третий раз за волос от смерти. Возможно, меня что-то держит на этом свете,
      – говорил Клинт.

      Тогда он решил, что отныне его миссия – помогать другим. Распрощался с образом невозмутимого мужчину и начал открыто делится эмоциями.

      Рассказывая свою историю, он стремился изменить отношение общества к психологическим проблемам и настаивал, что их не нужно стесняться. Почему о диабете можно рассказывать, а о неврозе навязчивых состояний-нет? Маларчук призвал не страдать наедине, обращаться к специалистам и помнить, что вы не одни.

      Чем Клинт Маларчук занимается сейчас: смотрите видео "Голоса Америки"

       

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      Теги: Новости Украины Самоубийство Хоккей Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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