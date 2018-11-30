Хоккеисту в жестком столкновении выбили зуб и потом нашли его на льду: видео
Нападающий хоккейного клуба "Бостон" лишился зуба в матче регулярного чемпионата НХЛ.
32-летний чешский хоккеист Давид Крейчи потерял один из зубов в игре против "Айлендерс".
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Чеха очень жестким силовым приемом встретил защитник гостей Томас Хики. После эпизода, в то время как Крейчи оказывали помощь, другой защитник "островитян" Джонни Бойчак нашел зуб на месте столкновения и отвез находку на скамейку "ведмедей".
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Источник: 24 Канал
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