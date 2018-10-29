Хоккеисты "Днепра" оказали первую медпомощь детям, пострадавшим в сметрельной аварии с фурой

20 октября херсонский "Днепр" по дороге на выездной матч с "Белым Барсом" стал свидетелем ужасного ДТП. Авария произошла на трассе Киев – Одесса в Жашковском районе. Там микроавтобус, в котором ехали 17 детей и трое взрослых из Умани, столкнулся с грузовиком. В результате аварии одна девочка погибла

Читайте также: Официально: миллиардер Вишаи Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета

К месту аварии еще не успела доехать "скорая", поэтому доктор хоккейного клуба "Днепр" Вячеслав Христюк вместе с хоккеистами сами оказывали помощь пострадавшим детям.

– Мы как раз ехали на игру в Белую Церковь и на трассе увидели скопление фур, из-за которых нельзя было проехать дальше. Когда эти фуры немного разъехались, мы поняли, что на этом участке дороги фура столкнулась с микроавтобусом. Вокруг суетились люди и было понятно, что пострадавшие еще внутри этого автобуса. Мы с тренером команды Дмитрием Пидгурским приняли решение остановить автобус и узнать, что произошло.

– Получилось так, что многие дети и преподаватели уже вылезли из автобуса, но две девочки еще оставались внутри. Я подошел к автобусу и увидел, что одна из девочек была без сознания и у нее были тяжелые увечья. Бедренная кость левой ноги была под 90 градусов и была сломана. Эта же нога была зажата, а вторая была вывернута в тазу полностью. Мы вытащили девочку и стали накладывать ей шину, но, к сожалению, она не выжила.

– Вторая девочка была на сидении, но вверх ногами. В большой берцовой кости ноги была существенная травма, была видна кость, а на стопе был открытый перелом. Когда мы начали поднимать девочку, то увидели, что у основания второго-четвертого поясничного позвонка есть открытая рана, через которую видны кости. Только после того, как мы смогли обработать раны, мы достали девочку из автобуса.

– Вокруг все люди, которые также останавливались, были в шоке и, наверное, именно поэтому никто не смог начать оказывать пострадавшим первую помощь.

– Очень много людей останавливались на месте аварии, подходили и спрашивали, чем можно помочь, приносили аптечки. Но, к сожалению, даже если у человека есть в машине аптечка и он хочет помочь, люди не всегда знают, как именно нужно оказывать помощь.

– Позже я пытался дозвониться до больницы, чтобы узнать, что случилось с остальными детьми, но мне не отвечали. Только потом сестра одной из пострадавших написала мне и выразила свою благодарность.