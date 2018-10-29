18:53
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Хоккеисты "Днепра" оказали первую медпомощь детям, пострадавшим в сметрельной аварии с фурой

      51 Читати новину українською
      Хоккейная команда "Динамо"
      Хоккейная команда "Динамо" / УХЛ

      20 октября херсонский "Днепр" по дороге на выездной матч с "Белым Барсом" стал свидетелем ужасного ДТП. Авария произошла на трассе Киев – Одесса в Жашковском районе. Там микроавтобус, в котором ехали 17 детей и трое взрослых из Умани, столкнулся с грузовиком. В результате аварии одна девочка погибла

      Читайте также: Официально: миллиардер Вишаи Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета

      К месту аварии еще не успела доехать "скорая", поэтому доктор хоккейного клуба "Днепр" Вячеслав Христюк вместе с хоккеистами сами оказывали помощь пострадавшим детям.

      – Мы как раз ехали на игру в Белую Церковь и на трассе увидели скопление фур, из-за которых нельзя было проехать дальше. Когда эти фуры немного разъехались, мы поняли, что на этом участке дороги фура столкнулась с микроавтобусом. Вокруг суетились люди и было понятно, что пострадавшие еще внутри этого автобуса. Мы с тренером команды Дмитрием Пидгурским приняли решение остановить автобус и узнать, что произошло.

      – Получилось так, что многие дети и преподаватели уже вылезли из автобуса, но две девочки еще оставались внутри. Я подошел к автобусу и увидел, что одна из девочек была без сознания и у нее были тяжелые увечья. Бедренная кость левой ноги была под 90 градусов и была сломана. Эта же нога была зажата, а вторая была вывернута в тазу полностью. Мы вытащили девочку и стали накладывать ей шину, но, к сожалению, она не выжила.

      – Вторая девочка была на сидении, но вверх ногами. В большой берцовой кости ноги была существенная травма, была видна кость, а на стопе был открытый перелом. Когда мы начали поднимать девочку, то увидели, что у основания второго-четвертого поясничного позвонка есть открытая рана, через которую видны кости. Только после того, как мы смогли обработать раны, мы достали девочку из автобуса.

      – Вокруг все люди, которые также останавливались, были в шоке и, наверное, именно поэтому никто не смог начать оказывать пострадавшим первую помощь.

      – Очень много людей останавливались на месте аварии, подходили и спрашивали, чем можно помочь, приносили аптечки. Но, к сожалению, даже если у человека есть в машине аптечка и он хочет помочь, люди не всегда знают, как именно нужно оказывать помощь.

      – Позже я пытался дозвониться до больницы, чтобы узнать, что случилось с остальными детьми, но мне не отвечали. Только потом сестра одной из пострадавших написала мне и выразила свою благодарность.

       

      Теги: Спорт Аварии и ДТП Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
      сегодня , 17:30 "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
      Єгор Соболєв
      Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      сегодня , 17:01 Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      Віталій Ковач
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сегодня , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сегодня , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Винус Уильямс на Roland Garros не смогла противостоять Агнешке Радванской
       31 мая 2012 , 10:31
      Ворскла – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
       20 октября , 16:48
      Регионал Папиев: "Буковины" не будет из-за ультрас. ВИДЕО
       5 февраля 2014 , 14:27
      "Боруссия" разгромила "Галатасарай", "Ювентус" и "Зенит" проиграли. 3 тур ЛЧ. ВИДЕО
       23 октября 2014 , 00:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук