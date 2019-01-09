Хоккеисты устроили жестокую драку в матче НХЛ: видео

Нападающий "Вегаса" Райан Ривз и защитник "Рейнджерс" Адам Маккуэйд устроили кулачный поединок в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ (4:2)

Сначала драка проходила в равной борьбе, но чуть позже Ривз перехватил инициативу и серией мощных и точных ударов положил соперника на лед, пишет "Спорт-Экспресс".

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What a fight between Ryan Reaves and Adam McQuaid pic.twitter.com/US5fP82yuQ — Hockey Central (@HockeyCentraI) 9 января 2019 г.

В текущем сезоне Ривз провел в чемпионате НХЛ 46 матчей, в которых набрал 13 (8 + 5) очков и 48 штрафных минут.

"Вегас" набрал 58 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Рейнджерс" 41 очко и 12-я позиция на Востоке.

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