Хоккеисты устроили жестокую драку в матче НХЛ: видео
Нападающий "Вегаса" Райан Ривз и защитник "Рейнджерс" Адам Маккуэйд устроили кулачный поединок в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ (4:2)
Сначала драка проходила в равной борьбе, но чуть позже Ривз перехватил инициативу и серией мощных и точных ударов положил соперника на лед, пишет "Спорт-Экспресс".
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В текущем сезоне Ривз провел в чемпионате НХЛ 46 матчей, в которых набрал 13 (8 + 5) очков и 48 штрафных минут.
"Вегас" набрал 58 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Рейнджерс" 41 очко и 12-я позиция на Востоке.
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Источник: 24 Канал
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