Хоккей: "Белый Барс" сенсационно обыграл "Кременчуг"

В Кременчуге матчем между "горожанами" и "Белым Барсом" завершился 28 тур чемпионата Украины по хоккею. В рамках этого поединка "Белый Барс" сделал камбэк в третьем периоде и получил действительно волевую победу над командой Александра Савицкого. Отметим, что все предыдущие встречи команд завершались победой кременчужан с общим счетом 17: 6.

Поединок команды начали наравне, попутно создавая моменты у ворот своих оппонентов. Однако, открыть счет хозяева "Айсберга" смогли еще до первой сирены – Глеб Кривошапин красиво прошил Кирилла Кучера и записал на свой счет 9 шайбу в текущем розыгрыше УХЛ.

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Во втором периоде кременчужане смогли дважды увеличить свое преимущество и дать неплохую заявку на победу в этом матче – точными бросками отметились Алексей Ворона и Александр Боевых, а Николай Киселев записал на свой счет два ассистентских балла. Ответить "барсы" смогли только под занавес второй двадцатиминутки, когда капитан команды Евгений Тимченко лишил Никиту Гордюшина надежды на сухой поединок.

Напряженным и результативным стал третий период. "Белому Барсу", который уступал в счете 1:3, удался невероятный камбэк – сначала счет на табло сравняли Юрий Качан и Павел Таран, а затем Ярослав Панченко и вовсе вывел свой клуб вперед.

И хотя лучший бомбардир "горожан" Николай Киселев снова уравнял шансы команд на победу, сделав счет 4:4, но Богдан Арабов забросил пятую победную шайбу белоцерковчан в этом матче поставил точку в принципиальном поединке.

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4:5 и это первая победа "Белого Барса" над "Кременчугом" в текущем розыгрыше УХЛ. Таким образом кременчужане с 62 очками делят второе место в турнирной таблице с "Донбассом", а "Белый Барс" с 30 очками остается на четвертой позиции.

Кременчуг – Белый Барс 4:5 (1:0, 2:1, 1:4)

Шайбы: 1:0 Кривошапкин, 16:27; 2:0 Ворона (Киселев, Фурса), 23:58; 3:0 Боевых (Зайцев, Киселев – больш.), 38:43; 3:1 Тимченко (Ружников, Ядловский), 38:57; 3:2 Качан (Таран, Лесников – больш.), 42:37; 3:3 Таран (Качан – больш.), 45:15; 3:4 Панченко (Васильев, Ружников), 50:28; 4:4 Киселев (Зайцев), 52:28; 4:5 Арабов (Тимченко, Ружников), 58:40.