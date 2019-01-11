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      Хоккей: "Белый Барс" сенсационно обыграл "Кременчуг"

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      "Кременчуг" уступил дома "Белому Барсу"
      "Кременчуг" уступил дома "Белому Барсу" / УХЛ

      В Кременчуге матчем между "горожанами" и "Белым Барсом" завершился 28 тур чемпионата Украины по хоккею. В рамках этого поединка "Белый Барс" сделал камбэк в третьем периоде и получил действительно волевую победу над командой Александра Савицкого. Отметим, что все предыдущие встречи команд завершались победой кременчужан с общим счетом 17: 6.

      Поединок команды начали наравне, попутно создавая моменты у ворот своих оппонентов. Однако, открыть счет хозяева "Айсберга" смогли еще до первой сирены – Глеб Кривошапин красиво прошил Кирилла Кучера и записал на свой счет 9 шайбу в текущем розыгрыше УХЛ.

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      Во втором периоде кременчужане смогли дважды увеличить свое преимущество и дать неплохую заявку на победу в этом матче – точными бросками отметились Алексей Ворона и Александр Боевых, а Николай Киселев записал на свой счет два ассистентских балла. Ответить "барсы" смогли только под занавес второй двадцатиминутки, когда капитан команды Евгений Тимченко лишил Никиту Гордюшина надежды на сухой поединок.

      Напряженным и результативным стал третий период. "Белому Барсу", который уступал в счете 1:3, удался невероятный камбэк – сначала счет на табло сравняли Юрий Качан и Павел Таран, а затем Ярослав Панченко и вовсе вывел свой клуб вперед.

      И хотя лучший бомбардир "горожан" Николай Киселев снова уравнял шансы команд на победу, сделав счет 4:4, но Богдан Арабов забросил пятую победную шайбу белоцерковчан в этом матче поставил точку в принципиальном поединке.

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      4:5 и это первая победа "Белого Барса" над "Кременчугом" в текущем розыгрыше УХЛ. Таким образом кременчужане с 62 очками делят второе место в турнирной таблице с "Донбассом", а "Белый Барс" с 30 очками остается на четвертой позиции.

      Кременчуг – Белый Барс 4:5 (1:0, 2:1, 1:4)
      Шайбы: 1:0 Кривошапкин, 16:27; 2:0 Ворона (Киселев, Фурса), 23:58; 3:0 Боевых (Зайцев, Киселев – больш.), 38:43; 3:1 Тимченко (Ружников, Ядловский), 38:57; 3:2 Качан (Таран, Лесников – больш.), 42:37; 3:3 Таран (Качан – больш.), 45:15; 3:4 Панченко (Васильев, Ружников), 50:28; 4:4 Киселев (Зайцев), 52:28; 4:5 Арабов (Тимченко, Ружников), 58:40.

      Теги: Спорт Хоккей ХК "Кременчуг" ХК "Белий Барс"
      Источник: 24 Канал
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