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      Хоккей: "Белый Барс" всухую обыграл "Динамо"

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      "Белый Барс" обыграл "Динамо"
      "Белый Барс" обыграл "Динамо"

      31 тур чемпионата Украины по хоккею завершился в Белой Церкви, где встретились местный "Белый Барс" и харьковский МХК "Динамо".

      Матч команды начали наравне и дали понять своим противникам, что победа им просто так не достанется. В шквале атак счет первыми смогли открыть белоцерковцы – после удачного паса от Евгения Тимченко на добивании хорошо сыграл Богдан Арабов.

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      Во второй двадцатиминутке "Белый Барс" смог еще раз отличиться в воротах Тимура Мамедова. На этот раз численное преимущество реализовал Павел Таран. "Динамо", в свою очередь, даже несмотря на обилие голевых моментов, реализовать их так и не смогло, и ворота Кирилла Кучера ко второй сирене так и остались "сухими".

      В третьем периоде болельщики и вовсе не увидели заброшенных шайб, а сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу белоцерковского клуба. Таким образом, МХК "Динамо" дарит Кириллу Кучеру "сухой матч", и "барсы" с 33-мя баллами закрепляются на четвертом месте в турнирной таблице, отрываясь на 12 очков от харьковчан.

      Белый Барс – Динамо 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
      Шайбы: 1:0 Арабов (Тимченко), 10:21; 2:0 Таран (Куцевич – больш.), 31:36;

      Теги: Спорт МХК "Динамо" ХК "Белий Барс" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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