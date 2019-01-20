Хоккей: "Белый Барс" всухую обыграл "Динамо"

31 тур чемпионата Украины по хоккею завершился в Белой Церкви, где встретились местный "Белый Барс" и харьковский МХК "Динамо".

Матч команды начали наравне и дали понять своим противникам, что победа им просто так не достанется. В шквале атак счет первыми смогли открыть белоцерковцы – после удачного паса от Евгения Тимченко на добивании хорошо сыграл Богдан Арабов.

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Во второй двадцатиминутке "Белый Барс" смог еще раз отличиться в воротах Тимура Мамедова. На этот раз численное преимущество реализовал Павел Таран. "Динамо", в свою очередь, даже несмотря на обилие голевых моментов, реализовать их так и не смогло, и ворота Кирилла Кучера ко второй сирене так и остались "сухими".

В третьем периоде болельщики и вовсе не увидели заброшенных шайб, а сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу белоцерковского клуба. Таким образом, МХК "Динамо" дарит Кириллу Кучеру "сухой матч", и "барсы" с 33-мя баллами закрепляются на четвертом месте в турнирной таблице, отрываясь на 12 очков от харьковчан.

Белый Барс – Динамо 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Арабов (Тимченко), 10:21; 2:0 Таран (Куцевич – больш.), 31:36;