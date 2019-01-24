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      Хоккей: "Донбасс" разгромил "Динамо", "Белый Барс" разобрался с "Ледяными Волками" (видео)

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      "Донбасс" победил на выезде "Динамо"
      "Донбасс" победил на выезде "Динамо" / УХЛ

      В среду, 23 января, было сыграно два матча Украинской хоккейной лиги. В первом матче в Белой Церкви "Белый Барс" принимал киевских "Ледяных Волков". А потом в Харькове местное "Динамо" противостояло донецкому "Донбассу".

      Белый Барс – Ледяные Волки 8:3 (2:1; 4:1; 2:1)
      Шайбы: 0:1 Давиденко (Овчинников, Шабанов – больш.), 7:02. 1:1 Куцевич (меньш.), 10:52. 2:1 Бородай (Васильев, Ружников), 16:47. 3:1 Панченко (Бородай, Кучер), 27:40. 4:1 Ружников (Ядловский, Бородай), 28:47. 5:1 Ромахин (Ядловский, Дурдиев), 29:49. 5:2 Борисов (Шабанов), 32:07. 6:2 Печерских (Кучер), 38:43. 6:3 Борисов (Панков, Дуюн), 52:10. 7:3 Куцевич (Качан, Лесников), 54:13. 8:3 Арабов (Логач), 54:37.

      Уже на 8-й минуте встречи киевская команда реализовала численное преимущество и вышла вперед. Однако через 3 минуты Владислав Куцевич убежал в отрыв от защитников и забросил шайбу в меньшинстве, а незадолго до конца периода "Белый Барс" и вовсе вышел вперед – отличился Денис Бородай.

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      В середине второго периода "Ледяные Волки" выдали провальный отрезок длиной в пару минут, и за это время "барсы" отличились трижды в чужих воротах. По шайбе забросили Ярослав Панченко, Назар Ружников и Максим Ромахин.

      За время, оставшееся до конца встречи, команды обменялись острыми выпадами. Дубль оформил новичок "Ледяных Волков" Павел Борисов, на что белоцерковцы ответили точными бросками Даниила Печерских, Владислава Куцевича и Богдана Арабова.

      8:3, спокойная победа "Белого Барса" позволила клубу оторваться от МХК "Динамо", который идет в турнирной таблице пятым, уже на 15 очков, и почти гарантировать себе четвертое место по итогам первого этапа чемпионата.

      Динамо – Донбасс 1:6 (0:1, 0:5, 1:0)
      Шайбы: 0:1 Игнатенко (Пуголовкин, Костиков), 15:12. 0:2 Смирнов (меньш.), 22:39. 0:3 Лялька (Коренчук – меньш.), 25:59. 0:4 Денискин (Свищев, Мостовый), 29:01. 0:5 Романенко (Лялька, Коренчук), 39:21. Александров (Костиков, Захаров), 39:32. 1:6 Бабчук (Максименко, Худяков), 41:44.

      Для многих оставалось загадкой, каким предстанет "Динамо" в первом поединке после ухода из клуба Александра Куликова. И надо сказать, что стартовый период хозяева арены против действующего чемпиона провели достойно. Харьковчане часто угрожали воротам Дьяченко, потому киперу приходилось не раз вступать в игру. Однако, в контратаке Дмитрий Игнатенко вывел подопечных Сергея Витера вперед – 0:1.

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      Казалось, что интрига в матче живет и дончанам будет непросто. Однако "динамовцы" откровенно провалили вторую 20-минутку. Сначала дважды в меньшинстве "Донбасс" огорчил соперника – шайбы на счету Смирнова и Куклы. Уже в равных составах гости добили оппонентов голами Денискина, Романенко и Александрова.

      При счете 0:6 хозяевам оставалось бороться только за свой престиж. И все-таки пробить Дьяченко удалось Даниилу Бабчуку. До конца встречи "Донбасс" забросил и седьмую шайбу, но ее отменили после повтора. 6:1 – команда Сергея Витера продолжает победную серию, которая теперь насчитывает 16 матчей.

       

      Теги: Спорт ХК "Донбасс" МХК "Динамо" ХК "Белий Барс" Хоккей ХК "Ледяные Волки"
      Источник: 24 Канал
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