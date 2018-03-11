Хоккей: "Донбасс" разгромил "Динамо" во втором матче полуфинала плей-офф УХЛ

Во втором матче плей-офф УХЛ между донецким "Донбассом" и харьковским "Динамо" была зафиксирована разгромная победа хозяев. А Виктор Захаров и Виталий Лялька оформили дубли.

Дончане начали поединок с места в карьер, и уже на третьей же минуте матча Вадим Мазур на пятаке переиграл Владислава Гурко, открыв счёт во втором полуфинальном противостоянии, пишет официальный сайт УХЛ.

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Удвоить своё преимущество игроки донецкого клуба смогли на последних секундах первого периода, когда Виктор Захаров с передачи Виталия Ляльки пробил голкипера "сине-белых".

Во второй двадцатиминутке "динамовцы" стали играть более осторожно, однако, это не помешало Виталию Ляльке в меньшинстве отправить третью шайбу в ворота гостей. На этом команда Сергея Витера только усилила свой прессинг на харьковчан, и игроки "Донбасса" отличились в воротах Владислава Гурко ещё дважды – сначала Илья Коренчук мастерски разобрался с защитой и голкипером противника, а потом Александр Костиков в меньшинстве забросил свою первую шайбу в плей-офф УХЛ.

Третий период прошёл по сценарию двух предыдущих – дончане уверенно атаковали, а "динамовцы" отчаянно оборонялись, стараясь не позволить хозяевам ещё раз поразить свои ворота.

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Однако, ненужное удаление в составе МХК "Динамо" сыграло на руку донецкой команде и Виктор Захаров точным броском сделал дубль, увеличив счёт на табло. А спустя 6 минут Ярослав Свищев застал врасплох Владислава Гурко, отправив шайбу точно между щитков голкипера харьковчан.

За оставшиеся 10 минут заключительной двадцатиминутки дончане только утвердили своё лидерство – на 12-й минуте периода свою мастерскую игру на добивании показал Никита Коваленко, а потом Виталий Лялька воспользовался численным преимуществом своей команды, установив окончательный счёт в поединке.

Свой следующий полуфинальный поединок клубы проведут уже в Харькове на "Салтовском Льду" 13 марта в 18:45.

Напомним, 11-го марта, в 17:00 свою вторую полуфинальную встречу проведут "Белый Барс" и "Кременчук".

"Донбасс" – МХК "Динамо" 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 Мазур, 2:51; 2:0 Захаров (Лялька), 19:43; 3:0 Лялька (меньш.) 24:57; 4:0 Коренчук (Ворона, Григорьев) , 31: 25; 5:0 Костиков (меньш.), 35:37; 6:0 Захаров (больш.) 43:29, 7:0 Свищев (Фирсов), 49:46; 8:0 Коваленко (Ордынский), 52:25; 9:0 Лялька (Захаров, Денискин - больш.), 55:12.