Хоккей: "Донбасс" в напряженной борьбе обыграл "Динамо"

В Дружковке состоялся матч 16-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и МХК "Динамо". История противостояний клубов в нынешнем сезоне насчитывала 3 встречи, которые завершились с общим счетом 13:10 в пользу дончан.

На удивление болельщиков, игра не стала сверхрезультативной. Первое же удаление харьковчан реализовал защитник "Донбасса" Владислав Гончаров, который забросил свою дебютную шайбу в Украинской хоккейной лиге. Второй период прошел на встречных курсах, но уверенно играли голкиперы обеих команд.

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МХК "Динамо" и "Донбасс" по очереди владели преимуществом и в третьем периоде. Лишь на 57-й минуте Виктор Захаров смог удвоить счет и прервать 6-матчевую безголевую серию, воспользовавшись удобной передачей Александра Костикова. Харьковчане выпустили шестого полевого игрока на последних секундах встречи, но "размочить" Богдана Дьяченко не смогли – он оформил второй шатаут в сезоне.

Таким образом "Донбасс" сократил отставание от "Днепра" до 7 очков, однако херсонцы имеют одну игру в запасе. МХК "Динамо" же опережает "Белый Барс" на один балл, но белоцерковцы свой 16-й матч сыграют уже 13 ноября против "Ледяных Волков".

Донбасс – МХК Динамо 2:0 (1:0; 0:0; 0:0)

Шайбы: 1:0 Гончаров (Кирющенков – больш.), 11:45. 2:0 Захаров (Костиков, Кирющенков), 56:21.