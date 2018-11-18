Хоккей: "Донбасс" в овертайме одолел "Белый Барс"

В Дружковке поединком между "Донбассом" и "Белым Барсом" завершился 17 тур чемпионата Украины по хоккею. Уступая 0:3 по ходу встречи, дончане смогли вырвать победу у белоцерковцев.

Поединок "Белый Барс" начал с готовностью давать уверенный бой действующему чемпиону Украины, что и отразилось на табло – под занавес периода Денис Бородай с передачи Павла Тарана "прошил" Богдана Дьяченко и открыл счет в матче.

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К экватору поединка, благодаря точным броскам Сергея Логача и Михаила-Максима Ядловского, "Донбасс" "горел" 0:3 и "барсы", можно сказать, завладели комфортным игровым преимуществом. В свою очередь, дончане смогли отыграться лишь под конец второго периода – усилиями Виктора Захарова счет на табло стал 1:3.

Именно эта шайба капитана дончан дала старт камбеку "Донбасса", и за оставшиеся 30 минут матча хозяева площадки смогли сравнять счет на табло. А затем в овертайме дожать противника и вырвать победу у белоцерковцев. Отметим, что решающую шайбу дончан забросил Сергей Кузьмик.

Донбасс – Белый Барс 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Бородай (Таран, Тимченко – больш.), 16:21; 0:2 Логач (Лесников, Качан), 21:02; 0:3 Ядловский (Логач, Лесников – больш.), 25:03; 1:3 Захаров (Игнатенко), 33:14; 2:3 Игнатенко (Коренчук, Захаров – больш.), 41:45; 3:3 Лялька (больш.), 53: 24; Кузьмик (Кирющенков), 63: 03.