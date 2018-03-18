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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Хоккей: "Донбасс" выиграл первый матч в финале плей-офф против "Кременчуга"

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"Донбасс" обыграл "Кременчуг" в первом матче / ХК "Донбасс"

В воскресенье, 18 марта, стартовали матчи финала плей-офф УХЛ, где сошлись лидер "регулярки" ХК "Донбасс" и "Кременчуг".

Первый матч "Донбасс" проводил на домашнем льду в Дружковке. И подтвердили свой статус фаворита, забив по шайбе в каждом из периодов.

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"Кременчуг" играл от защиты без особой надежды побеспокоить Дяченко. До конца игры вратарь заработал "шатаут", так и не пропустив.

Зато "Донбасс" забил на 15 минуте игры, отличился Денискин. В третьем периоде он оформил дубль, реализовав большинство. Между двумя его шайбами был результативный бросок Мазура.

Гости лишь в заключительном периоде сумели провести несколько атак, но хотя бы сократить счет не сумели.

Таким образом, "Донбасс" вышел вперед в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ до четырех побед. Следующая встреча "Донбасса" и "Кременчуга" состоится во вторник, 20 марта, в Дружковке.

Донбасс – Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:25. 2:0 Мазур (Свищев), 36:50. 3:0 Денискин (Захаров, Лялька – больш.), 46:59.

Теги: Хоккей Новости спорта
Источник: 24 Канал
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